「人民受夠了！」 725反毒油府院黨3聲明 蔣萬安：傲慢威權心態

北市長蔣萬安昨號召人民上凱道反毒油、發怒吼，主辦單位統計20萬人上凱道。蔣今被問及，昨行政院長卓榮泰一整天在台中僅回「已經在修法」，府院黨昨連夜發三篇聲明稿，蔣今說，他不能接受總統府的回應，強調「大家對這個政府已經受夠了」，無法接受「傲慢無能政府、如此傲慢威權心態。」

媒體問蔣，昨天凱道現場最後喊出破20萬人，這數字是否原本預期？蔣萬安說，他要再次感謝昨天勇敢站上凱道所有的台灣人民，大家不畏酷暑、不畏壓力、不畏強權，為自己、為下一代的健康發聲。所以這次看到這麼多的人民站上街頭，它所代表的意義是跨越黨派、不分身份別，

蔣萬安也痛批，總統府昨天說什麼要縣市首長及公職人員回到崗位上面，這種「家父長式」的說法，全台人民是這一次毒油事件的受害者，但是這個政府處理的荒腔走板。各縣市政府昨天站上凱道，捍衛人民的食安，這是職責所在，也是必須要做，真的無法理解這個政府，既然是如此傲慢的威權心態。