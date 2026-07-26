聽新聞
0:00 / 0:00
萊爾校長製作人遭警查水表 蔣萬安嗆：毒油不下架卻要下架質疑影片
「萊爾校長製作團隊」與「風向株式會社」日前發布一部反毒油前導影片，製作人韋淳祐卻在上凱道前，遭刑事警察局「查水表」關切，北市長蔣萬安今也出面聲援，表示他無法理解。這政府不去解決問題，卻去解決提出問題的人；不去查毒油卻「查水表」；不去下架毒油，卻是下架提出質疑影片。
蔣萬安今天上午出席兒童新樂園神天輪祈福日活動前受訪，對於昨天人民上凱道怒吼，不過製作「油不得你」影片的國民黨新媒體部前主任、「萊爾校長」小編韋淳祐，因具名製作反毒油宣傳短片，遭到刑事局去他家敲門。
蔣今被問及此事，蔣說，如果這個政府，能夠把政治追殺的效率，用在追查毒油的流向，人民就不會選擇上街頭。他也無法理解。這個政府他不去解決問題，卻去解決提出問題的人；他不去查毒油，卻查水表，不去下架毒油，卻是下架提出質疑的影片，
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。