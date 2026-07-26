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萊爾校長製作人遭警查水表 蔣萬安嗆：毒油不下架卻要下架質疑影片

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席兒童新樂園神天輪祈福日活動前受訪。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席兒童新樂園神天輪祈福日活動前受訪。記者林麗玉／攝影

萊爾校長製作團隊」與「風向株式會社」日前發布一部反毒油前導影片，製作人韋淳祐卻在上凱道前，遭刑事警察局「查水表」關切，北市長蔣萬安今也出面聲援，表示他無法理解。這政府不去解決問題，卻去解決提出問題的人；不去查毒油卻「查水表」；不去下架毒油，卻是下架提出質疑影片。

蔣萬安今天上午出席兒童新樂園神天輪祈福日活動前受訪，對於昨天人民上凱道怒吼，不過製作「油不得你」影片的國民黨新媒體部前主任、「萊爾校長」小編韋淳祐，因具名製作反毒油宣傳短片，遭到刑事局去他家敲門。

蔣今被問及此事，蔣說，如果這個政府，能夠把政治追殺的效率，用在追查毒油的流向，人民就不會選擇上街頭。他也無法理解。這個政府他不去解決問題，卻去解決提出問題的人；他不去查毒油，卻查水表，不去下架毒油，卻是下架提出質疑的影片，

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