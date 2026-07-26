批在野反毒油成政治大戲 陳培瑜：請地方落實查驗、立法院審預算

毒油風暴延燒，國民黨昨天號召人民上凱道抗議賴政府。民進黨立委陳培瑜指出，食安不分黨派，但不能成為選舉算計的工具，她呼籲上凱道的縣市首長與民代們，遊行結束請回到辦公室與議場，讓衛生局去查驗，讓立法院審預算，停止這場政治大戲，上街遊行抓不到毒油，回歸體制才是正道。

陳培瑜指出，身為立委，她與所有國人都對近期毒油事件引發的社會不安，感到憂心與憤怒。確保民眾餐桌上的安全，是政府無可迴避的責，但看著昨天在凱道上發生的「725反毒油集會」，這是一場放錯重點、卸責推諉的政治秀。

陳培瑜表示，掌握權力的人上街抗議，是行政怠惰的遮羞布，昨天帶頭走上街頭的，是手握行政大權的直轄市首長，以及具備修法、審查預算權力的立法委員。

她質疑，面對食安危機，確保市面無虞是地方政府保護民眾的重要防線。當其他縣市的衛生局正積極在賣場、市場與工廠進行抽驗與查緝時，國民黨縣市首長不去督導衛生局抓毒油，反而跑來街頭當抗議者，這難道不是本末倒置、掩飾地方稽查不力的政治操作嗎？況且，食安防護網的建立，需要經費來擴充檢驗設備、增加稽查人力。但令人遺憾的是，今年度總預算在立法院已經延宕超過300天。

陳培瑜批評，許多昨天在台上慷慨激昂的政治人物，在立法院裡卻是阻擋預算審議的推手。如果真的在乎食安，最該做的事情是回到立法院，嚴格審查並加速通過攸關民生的食安預算，針對法規漏洞提出修正草案，而不是在議場內怠忽職守，卻在廣場上收割政治紅利。

陳培瑜感嘆，除了忽視體制內的職責，最令人無法接受的，是遊行號召過程中出現了「不上街的，就是爛命一條」這種撕裂社會、鄙視人民的激進言詞。

她說，毒油不會因為一場造勢大會就自動消失。要徹底根絕食安危機，除了行政與地方部門必須上緊發條、落實查驗，立法院更必須完備法規與預算，給予第一線稽查人員足夠的武器與資源。