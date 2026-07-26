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反毒油影片遭「查水表」 萊爾校長小編：查毒油和查我的速度差很多

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
「萊爾校長製作團隊」與「風向株式會社」日前發布反毒油前導影片，引發熱議，製作人韋淳祐卻傳遭刑事警察局「查水表」關切。圖／取自風向123事臉書
「萊爾校長製作團隊」與「風向株式會社」日前發布反毒油前導影片，引發熱議，製作人韋淳祐卻傳遭刑事警察局「查水表」關切。圖／取自風向123事臉書

萊爾校長製作團隊」與「風向株式會社」日前發布反毒油前導影片，引發熱議，製作人韋淳祐昨卻傳遭刑事警察局「查水表」關切。韋淳祐今表示，警方稱這支影片可能造成民眾誤認，「我們的影片誤認了什麼呢？誤認苯駢芘是致癌物嗎？」原來在賴政府眼裡，一支影片對玻璃心的威脅，比一級致癌物對人民的威脅，還要緊急一點。

刑事局昨天表示，因接獲民眾檢舉，指稱影片疑似利用AI深度偽造技術合成總統聲音，因此依法進行查證，並未強迫要求下架，也未限制任何人的人身自由或言論自由。

韋淳祐發文指出，725凱道上站滿了人。下午3點前，他已離家準備遊行。卻有兩位警察站在他家門口，刑事警察局很客氣，說不是「要求」下架《油不得你》，是「建議我自行評估」。

韋淳祐說，這時候賴政府的用字，很有分寸。家裡只有父親一個人，刑事局沒找到他，作為一名經歷過戒嚴的國民，父親替他問了一句：「你們到底憑什麼？」後來他在電話裡說「不能這樣，這不就跟以前一樣了嗎？」他那一代，是拿自由換來今天的。一個極權的政府，他一眼就認出來了。

韋淳祐質疑，刑事局說「可能造成民眾誤認」。能誤認什麼呢？影片開頭就說了，主角是「苯駢芘」，一桶油，不是任何一個政治人物。因為真正該修的是13年沒修好的制度，不是任何一個人的面子。什麼時候開始，一個基於公共評論的創作，要出動警察來釐清？

韋淳祐表示，即使從事政治這一行多年，這件事還是讓他略為震驚。第一，他見識到了效率。中聯六月底通報，一個月過去了。油是下架了，可是用那批油做出去的加工食品，到今天沒有全面回收；1300多家下游業者的名單，是被一路追著才擠出來的；一般人想知道自己到底吃了什麼，還得自己翻發票、自己對批號。

韋淳祐批評，而一支講苯駢芘的影片，警察隔天就站在他家門口，「查毒油的速度，和查我的速度，差很多。」原來在賴政府眼裡，一支影片對玻璃心的威脅，比一級致癌物對人民的威脅，還要緊急一點。第二，刑事局說這支影片「可能造成民眾誤認」。他們的影片誤認了什麼呢？誤認苯駢芘是致癌物嗎？誤認毒油流出去一個月，主管機關到現在還搞不清楚影響規模嗎？誤認發言人氣憤講出一句「又不是我逼你吃」嗎？

韋淳祐說，這件事從來不是關於他。「我是誰，我沒有藏過。但苯駢芘不看顏色，它進了誰家的鍋子，就是誰家的事。」沒想到現在不安全的不只食用油，還有你我的言論自由。今天他們可以為一支油的影片敲他的家門，明天，就可以為任何一張讓他們不舒服的圖，去敲任何一個人的門。「那扇門今天敲的是我家。明天輪到誰，不是他們決定的嗎？」

韋淳祐也說，賴清德總統、行政院長卓榮泰，你們不必派警察，不必發新聞稿。只要其中一位，親口說一句「我要求他下架」，他可以下架，即便影片中每一句話都是事實。一句話的事。他們在影片中想問的、渴望的答案，是千千萬萬國民都想知道的。影片下架得了，人民心裡那個還沒拿到的答案，下架不了。

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