725反毒油府院黨連夜3聲明 殷瑋：堂堂政府檢討人民、爛到爆、廢到笑

台北市長蔣萬安號召725抗凱道反毒油，昨天凱道集會爆滿，民怨爆表。對於府院黨昨天連夜發出三份聲明，北市研考會主委殷瑋嘆「一句自我檢討都沒有，遑論道歉」，「廟堂之上，朽木為官，堂堂政府，檢討人民；爛到爆，廢到笑。」

殷瑋也點出府院黨的三點聲明，第一「民進黨表示：鬧劇遊行已結束。」殷瑋說，成千上萬的人民，發出怒吼，站上街頭，實踐民主，行使自由，對民進黨來說，原來是鬧劇是嗎？「沒關係，你就繼續，你就對著不斷累積的人民力量，再多說幾遍。」殷也問，蓋牌，神隱，20%毒油不下架，調茶小組這些爛到爆，廢到笑的劇情，人民不想看了可不可以？毒油人民不想吃了，可不可以？

他說，民進黨中央執政十年了，已經傲慢到一再對人民大小聲。馬克思引述過的著名歷史命題：「第一次是悲劇，第二次是鬧劇」，送給民進黨。只是很痛心，鬧的是貴黨，悲的是台灣人民。

另外對於總統府表示，應該要做好查核、下架及流向追查，才是真正回應民眾。殷瑋反擊問，「查核？你是說像綠營那樣，食品查驗次數比藍營縣市少一半嗎？下架？你是說像毒油20%不用下架那樣嗎？流向追查？你是說像民進黨政府蓋牌不公佈廠商名單那樣嗎？」

第三，行政院表示，希望縣市首長回到崗位。殷瑋表示，「回到崗位？你是說像卓榮泰只喝茶不開會？你是說像賴清德毒油風暴連續神隱，召開國安會議一共……零次？」殷瑋說，還是說民進黨政府的工作是：只下架影片，不下架毒油？只查韋淳祐，不查致癌油？「廟堂之上，朽木為官，堂堂政府，檢討人民。爛到爆，廢到笑。」