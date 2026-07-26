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725反毒油府院黨連夜3聲明 殷瑋：堂堂政府檢討人民、爛到爆、廢到笑

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725反毒油府院黨連夜3聲明 殷瑋：堂堂政府檢討人民、爛到爆、廢到笑

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨昨晚在凱道發起集會，群眾在總統府前表達對政府處理食安問題的不滿。記者余承翰／攝影
國民黨昨晚在凱道發起集會，群眾在總統府前表達對政府處理食安問題的不滿。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安號召725抗凱道反毒油，昨天凱道集會爆滿，民怨爆表。對於府院黨昨天連夜發出三份聲明，北市研考會主委殷瑋嘆「一句自我檢討都沒有，遑論道歉」，「廟堂之上，朽木為官，堂堂政府，檢討人民；爛到爆，廢到笑。」

殷瑋也點出府院黨的三點聲明，第一「民進黨表示：鬧劇遊行已結束。」殷瑋說，成千上萬的人民，發出怒吼，站上街頭，實踐民主，行使自由，對民進黨來說，原來是鬧劇是嗎？「沒關係，你就繼續，你就對著不斷累積的人民力量，再多說幾遍。」殷也問，蓋牌，神隱，20%毒油不下架，調茶小組這些爛到爆，廢到笑的劇情，人民不想看了可不可以？毒油人民不想吃了，可不可以？

他說，民進黨中央執政十年了，已經傲慢到一再對人民大小聲。馬克思引述過的著名歷史命題：「第一次是悲劇，第二次是鬧劇」，送給民進黨。只是很痛心，鬧的是貴黨，悲的是台灣人民。

另外對於總統府表示，應該要做好查核、下架及流向追查，才是真正回應民眾。殷瑋反擊問，「查核？你是說像綠營那樣，食品查驗次數比藍營縣市少一半嗎？下架？你是說像毒油20%不用下架那樣嗎？流向追查？你是說像民進黨政府蓋牌不公佈廠商名單那樣嗎？」

第三，行政院表示，希望縣市首長回到崗位。殷瑋表示，「回到崗位？你是說像卓榮泰只喝茶不開會？你是說像賴清德毒油風暴連續神隱，召開國安會議一共……零次？」殷瑋說，還是說民進黨政府的工作是：只下架影片，不下架毒油？只查韋淳祐，不查致癌油？「廟堂之上，朽木為官，堂堂政府，檢討人民。爛到爆，廢到笑。」

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毒油風暴 民眾凱道怒吼食安

毒油風暴延燒，國民黨昨晚號召人民上凱道抗議賴政府，現場主持人宣布有廿萬人與會，頂著悶熱天氣，不少民眾自發抵達，現場一度水洩不通。有民眾說，政府這次處理食安問題非常差勁，犯錯了不承認更不積極處理，站出來是為了讓政府知道人民有多生氣。台北市長蔣萬安批「老百姓受夠了、咱凍袂條了」；黨主席鄭麗文怒轟賴清德總統「落跑、沒膽，不敢出來面對人民」。

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食安失信 才是凱道人潮的真正訊號

7月25日凱道上的人潮，不該被簡化為一場政黨動員的數字遊戲，當上萬民眾願意在酷暑站上凱達格蘭大道，喊出「逼我吃毒油、逼我上街頭」，這背後傳遞的訊息其實很單純：人民要的不是政治口水，而是一份看得懂、信得過的調查報告。

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