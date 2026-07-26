民進黨團：人民期待更安全食品管理制度 不是在野更多政治表演

國民黨昨天發起護食安集會，號稱有超過10萬人走上街頭。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，民眾站上街頭關心食安，民進黨團尊重人民表達意見的權利，因為食安不分藍綠，保障人民吃得安全，本來就是政府和朝野共同的責任。

莊瑞雄指出，立法院長韓國瑜說要立刻推動「食安法」修法，民進黨團完全支持，而且行政院已經提出修法草案送請立法院審查，民進黨團也一再表達，願意把「食安法」列為最優先法案，朝野可以立即審查、立即修法，不需要等到上街才開始喊修法。

莊瑞雄說，至於有人說政府只會推卸責任，事實剛好相反，這次事件從中央到地方都是依法分工，地方負責第一線稽查、下架、追查流向，中央負責風險評估、跨縣市整合、公布資訊及制度改革，這不是推責任，而是食品安全衛生管理法本來就規定的權責分工。

莊瑞雄表示，真正該討論的不是誰的比喻比較精彩，而是怎麼讓下一次食安事件不要再發生，行政院提出強化自主檢驗、建立中央指揮機制、加重隱匿通報處罰、完善預防性下架等制度改革，就是希望把漏洞補起來，而不是停留在政治口號。

莊瑞雄呼籲，如果國民黨真的把食安放在第一位，歡迎一起坐下來修法，不要一邊喊要修法，一邊又把修法政治化，人民期待的是更安全的食品管理制度，不是更多的政治表演。