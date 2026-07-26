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凱道抗議過後 廖先翔、林沛祥：人民憤怒的是中央政府政治算計擺第一

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
立委林沛祥則說，人民今天站出來，不是為了對立，而是要求真相、要求透明、要求負責。圖／取自林沛祥臉書
立委林沛祥則說，人民今天站出來，不是為了對立，而是要求真相、要求透明、要求負責。圖／取自林沛祥臉書

致癌油食安風暴擴大，國民黨今日傍晚於凱道號召群眾集會，對民進黨政府食安政策表達強烈抗議，抗議結束後，立委廖先翔表示，人民最憤怒的，從來不是事件本身，而是中央政府把政治算計擺在第一，把人民的健康與食品安全擺在後面。立委林沛祥則說，人民今天站出來，不是為了對立，而是要求真相、要求透明、要求負責。

立委廖先翔表示，中央政府真的病入膏肓，這段時間，民進黨把每一個質疑政府、關心食品安全的聲音，都當成意識形態的對抗。毒油不是民進黨製造的，但人民真正想問的是，為什麼要選擇蓋牌？為什麼一再淡化事件的嚴重性？為什麼面對攸關全民健康的食安問題，沒有用最嚴格的標準把關，反而讓人民覺得政府選擇放水？

廖先翔說，人民最憤怒的，從來不是事件本身，而是政府把政治算計擺在第一，把人民的健康與食品安全擺在後面。一個把政治利益凌駕於人民健康之上的政府，人民絕對無法接受。他想分享一段話給那些揶揄、冷嘲熱諷今天活動的朋友，「你可以支持民進黨，也可以討厭所有在野黨，但沒必要為了民進黨，逼自己吃毒油。」

立委林沛祥說，謝謝今天每一位站出來為食安發聲的鄉親，大家一起站上凱道，用行動守護台灣的食品安全。食安不分顏色，人民健康更沒有政治立場。當政府沒有第一時間完整公開資訊、清楚交代問題油品流向、全面下架問題產品，甚至急著淡化事件、恢復上架，就應該負起應有的政治責任。

林沛祥表示，人民今天站出來，不是為了對立，而是要求真相、要求透明、要求負責，更是希望下一代能夠生活在一個可以安心吃飯的台灣。身為立法委員，他會繼續在立法院善盡監督責任，持續追查事件真相，要求政府完整公開資訊，也會盡全力推動「食品安全衛生管理法」修法，讓黑心業者付出應有代價，讓人民的健康真正受到保障。

立委廖先翔表示，人民最憤怒的，從來不是事件本身，而是政府把政治算計擺在第一，把人民的健康與食品安全擺在後面。圖／取自廖先翔臉書
立委廖先翔表示，人民最憤怒的，從來不是事件本身，而是政府把政治算計擺在第一，把人民的健康與食品安全擺在後面。圖／取自廖先翔臉書

廖先翔 凱道 林沛祥 2026九合一選舉

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