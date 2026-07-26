疑知情未制止 泰山前、現任總座收押

台中地檢署偵辦中聯致癌油品案，前天發動第三波搜索，鎖定泰山企業前任總經理沈怡君及現任總經理蔡國樑等人，檢方認定沈、蔡二人明知中聯油品有問題，基於擔心虧損讓致癌油品繼續生產販售，顯有「不確定故意」，依食安法聲押二人，檢辯攻防八小時，台中地院昨晚裁定二人收押禁見。泰山公司昨未回應。

泰山、福壽、福懋油為中聯油脂三大股東，三公司董座前天剛在證交所舉行重訊記者會，對造成大眾不安鞠躬致歉。時隔一日，檢方最新偵辦進度，認定泰山前任、現任總經理「明知卻不制止」，同樣向中聯進貨的福壽、福懋油是否明知問題油品仍販售？檢方調查中。

依食藥署先前調查，泰山六月十五日參加中聯品保會議時，已得知中聯製造油品有問題，未立即通報；稽查人員調查時，未完整說明問題油品發現、處理經過，規避調查挨罰。

中檢在遊行前夕發動第三波搜索，廿四日針對沈怡君、蔡國樑、泰山江姓法務，福懋油品研處譚姓經理、品管部孫姓襄理等五人，並通知被告泰山廠長張騰、福壽李姓倉儲課長、福懋油謝姓員工，及約談證人泰山二員工。

檢方查扣相關人手機、雲端資料及其他電子設備等證物，同步調取各公司原料進口採購契約、遭檢出苯駢芘超標之七批沙拉油銷售明細等。

中檢前二波搜索，認定中聯進口黃豆、提煉成油再供給子公司，屬於上游生產階段，研判製程出現苯駢芘超標，並非故意添加、摻偽有毒或有害人體之物，因而認定為「過失犯」。

不過，檢方第三波搜索，發現泰山沈怡君、蔡國樑疑明知油品來源已出包，卻擔心虧損出於僥倖心態，容任致癌油生產、加工、販售給消費者，二人「明知卻不制止」構成食安法第四十九條第一項「不確定故意」。

檢方認定，沈、蔡有滅證、串供之虞聲押禁見，另諭令泰山廠長張騰五百萬元交保，其餘七人均請回。中院昨中午開羈押庭，檢辯攻防長達八小時，中院最後裁定沈、蔡均羈押禁見。