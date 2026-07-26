反毒油影片製作人遭查水表 要求下架

毒油延燒，「萊爾校長」製作團隊與風向株式會社日前發布反毒油前導影片「油不得你」，製作人韋淳祐昨說，兩名刑警前往住處，詢問影片是否由他製作、是否願意下架，警方以「查水表」方式介入言論。台中市長盧秀燕昨痛批非常可惡，台灣現在是警察國家了嗎？要賴清德總統出來面對。

刑事局表示，警方接獲檢舉，指「油不得你」疑似利用ＡＩ深偽技術合成總統聲音，可能使一般民眾誤認為總統本人發言，因此依法查證。僅建議製作人自行評估是否先行調整或下架，並未強迫下架，未限制人身自由或表達意見的權利；後續將釐清影片使用ＡＩ合成聲音是否涉不法。

韋淳祐還原，昨下午三時許，父親告知有兩名刑事局員警到家中拜訪，他隨後透過電話與警方交談。員警先確認影片是否由他製作，他表示影片由「風向株式會社」團隊製作，團隊未匿名；警方接著詢問是否願意將影片下架，他反問是誰希望下架，但未獲回覆。

韋淳祐表示，影片內容聚焦團隊所稱食安風險及科學論證，片中未提到賴總統或民進黨，主角也不是賴清德；若賴清德或行政院長卓榮泰認為影片造成危害，只要直接告知，團隊就會立即下架，不必以動用警察方式處理。