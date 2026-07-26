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毒油風暴 民眾凱道怒吼食安

聯合報／ 政治中心、地方社會中心／台北報導
國民黨昨晚在凱道發起集會，群眾在總統府前表達對政府處理食安問題的不滿。記者余承翰／攝影
國民黨昨晚在凱道發起集會，群眾在總統府前表達對政府處理食安問題的不滿。記者余承翰／攝影

毒油風暴延燒，國民黨昨晚號召人民上凱道抗議賴政府，現場主持人宣布有廿萬人與會，頂著悶熱天氣，不少民眾自發抵達，現場一度水洩不通。有民眾說，政府這次處理食安問題非常差勁，犯錯了不承認更不積極處理，站出來是為了讓政府知道人民有多生氣。台北市長蔣萬安批「老百姓受夠了、咱凍袂條了」；黨主席鄭麗文怒轟賴清德總統「落跑、沒膽，不敢出來面對人民」。

群眾高喊賴道歉、卓下台

中聯油品爆發問題迄今已近一個月，但原因猶未明，蔣萬安號召全民上街抗議。國民黨主辦的「我是人，我反毒台」抗議集會，活動下午五時登場，但過午時分，儘管天氣炎熱，凱道已出現零星群眾，愈近傍晚，鄰近凱道的捷運站也陸續湧現人潮。傍晚五時群眾已溢出景福門，有別於過往國民黨群眾運動，場中出現不少年輕面孔，不時高喊「賴清德道歉，卓榮泰下台」。

許多民眾身貼「反毒油」貼紙，憂心下一代的家長帶著孩子到場。一對南港夫妻說，民進黨政府不積極處理油品問題，各年齡層民眾都看不下去。

大批民眾昨在凱道集結抗議，表達反毒油、護食安。記者曾原信／攝影
大批民眾昨在凱道集結抗議，表達反毒油、護食安。記者曾原信／攝影

「讓政府知道人民多生氣」

台北陳小姐說，買個蘋果都怕吃到農藥，這次更是問題油；這次處理狀況非常差勁，犯錯了不承認，最可惡的是沒積極處理；她說，許多朋友都說今天站出來沒用，民進黨政府還是高高在上，即便如此，她還是要出來，讓政府知道人民有多生氣。

藍營執政縣市首長致詞時火力全開，蔣萬安和台中市長盧秀燕接力質疑賴政府未能守護食安，鄭麗文以國台語雙聲道開轟賴清德總統「落跑、沒膽，不敢出來面對人民」。立法院長韓國瑜致詞時則承諾，立法院會全力、立刻推動食安法修法。民眾黨主席黃國昌說，人民向民進黨政府正式宣戰，讓卓榮泰下台，賴政府倒台。

致詞結束後，鄭麗文與黨務主管一同將台前七顆黑色氣球逐一戳破，象徵揭開民進黨蓋牌的謊言，凱道群眾也打開手機燈光，跟著一同高喊「我是人，我反毒台」、「卓榮泰、賴清德下台」。

府：期待縣市長速回崗位

總統府發言人郭雅慧表示，尊重民眾依法表達意見的權利，也期待活動結束後，參與的縣市首長與公職人員都能盡速回到工作崗位，與中央攜手合作，這才是真正回應民眾期待的因應之道。

行政院發言人李慧芝強調，中央一直以來有查廠、有流向、有下架，目前檢調持續擴大偵辦，而政院也已提出食安法修正草案。中央與地方應各司其職，才能守護食品安全。

凱道 蔣萬安 鄭麗文

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