韓國瑜承諾推食安修法、酸綠推託 莊瑞雄：人民期待的不是政治表演

國民黨今在凱道號召群眾集會，立法院長韓國瑜說，立法院會全力、立刻推動食安法修法，怕民進黨下次再爆發什麼事情，最後會推到「秦始皇不該統一六國」，籲民進黨政府別再卸責。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，人民期待的是更安全的食品管理制度，不是更多的政治表演。

莊瑞雄今表示，民眾站上街頭關心食安，民進黨團尊重人民表達意見的權利，因為食安不分藍綠，本來就是政府和朝野共同的責任。而韓院長說要立刻推動食安法修法，民進黨完全支持，且行政院已提修法草案送請立法院審查，「民進黨團也一再表達，願意把食安法列最優先法案，朝野可以立即審查、立即修法，不需要等到上街才開始喊修法。」

莊瑞雄說，至於有人說政府只會推卸責任，事實剛好相反。這次事件從中央到地方都是依法分工，地方負責第一線稽查、下架、追查流向，中央負責風險評估、跨縣市整合、公布資訊及制度改革，這不是推責任，而是食品安全衛生管理法本來就規定的權責分工。

莊瑞雄認為，真正該討論的，不是誰的比喻比較精彩，而是怎麼讓下一次食安事件不要再發生。行政院提出強化自主檢驗、建立中央指揮機制、加重隱匿通報處罰、完善預防性下架等制度改革，就是希望把漏洞補起來，而不是停留在政治口號。

莊瑞雄呼籲國民黨，如果真的把食安放在第一位，歡迎一起坐下來修法，不要一邊喊要修法，一邊又把修法政治化。人民期待的是更安全的食品管理制度，不是更多的政治表演。

國民黨今在凱道發起「我是人，我反毒台」集會。記者張文玠／攝影