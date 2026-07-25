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藍白凱道反毒油 民進黨批「行政不力甩鍋中央」：極不負責任選舉操作

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，市長回歸市政崗位，立委速審總預算，別把食安當政治秀。聯合報系資料照
民進黨今天表示，市長回歸市政崗位，立委速審總預算，別把食安當政治秀。聯合報系資料照

國民黨動員群眾上街，發起「725食安遊行」，民進黨發言人林楚茵今天表示，依照食安法的規定，確保食安的關鍵，在於地方與中央的緊密合作。就在高雄、台南等縣市仍在與中央協力食安工作的此刻，在野黨的首都市長、立委卻離崗位，把食安當作只為台北市長蔣萬安個人、只有選舉思考所打造的政治大戲。

林楚茵指出，這起中聯油事件起因於廠商隱匿並延遲通報，中央行政團隊在接獲通報隔日，便迅速要求廠商立即下架並停止生產，賴清德總統亦明確指示「全面停產、第一層全面下架、第二層預防性下架並公開資訊」，並下令嚴加追究相關責任。此外，行政院也在完成重新查驗後，針對食安環節進行深度檢討，推出「食安法」修法版本，以具體行動積極補強漏洞。

林楚茵說，食安事件發生至今，蓋牌的是業者，推卸責任的卻是台中與台北市政府。執政黨對於食安問題絕無妥協空間，中央與地方本應通力合作，由中央負責政策方向與資源協調，地方執行第一線查驗與裁罰，唯有如此才能確保食品安全無虞；然而，當新北、桃園、台南與高雄市政府都能落實主動查驗時，唯獨台中與台北市府怠惰失職，面對社會質疑，盧秀燕與蔣萬安不僅避而不答，更將自身行政不力全盤甩鍋中央，甚至不惜發動政治動員上街、製造社會對立，完全是極其不負責任的選舉操作。

林楚茵表示，蔣萬安身為首都市長，更是台北市治安維護的主管機關，今天卻為了自身政治算計帶頭鼓動人民上街遊行，竟還在政論節目說出「不上街的，就是爛命一條」這般鄙視人民、激化群眾情緒的言論。林楚茵質疑，蔣萬安這樣威脅人民，但是卻沒看到半個國民黨的主要遊行發起人，包含蔣萬安也只有在最終的凱道集會舞臺上演講，令人不禁懷疑，蔣萬安等人又是在「假遊行，真動員」。

林楚茵指出，人民有上街遊行的權利，更有不被輕易政治動員的自覺，蔣萬安不擔起維護市民市政安全的責任，還帶頭威脅市民「不上街，就是爛命一條」，令人不禁質疑多位今天未出席的國民黨政要，以及同時在遊行附近欣賞大稻埕煙火的市民，難道這些人都是「爛命一條」嗎？民進黨必須正告蔣萬安，絕非自居為獨裁者後代，就可以再次運用威權者的語言霸凌台灣人民。

林楚茵說，如同鬧劇般的遊行已經結束，國家的問題仍須解決，呼籲蔣萬安與台中市長盧秀燕應盡快回到工作崗位，解決受虐兒家庭的悲痛，平復市民對於不斷發生槍擊案的恐慌，同時更呼籲在野黨與立法院長韓國瑜，今年度總預算已拖延超過300天未完成審議，明年度總預算又將送入立法院，為了台灣的繁榮與建設，請各自回到本份、善盡職責，這才能讓台灣人民過上好生活。

國民黨新北市長參選人李四川（左）、台北市長蔣萬安（中）與台中市長盧秀燕（右）今晚共同出席凱道集會，展現捍衛食安的決心。記者張文玠／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左）、台北市長蔣萬安（中）與台中市長盧秀燕（右）今晚共同出席凱道集會，展現捍衛食安的決心。記者張文玠／攝影

食安 立委 民進黨 蔣萬安 盧秀燕

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