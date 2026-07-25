凱道反毒油抗議落幕 府院齊喊話中央地方合作

國民黨今天在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會活動，總統府發言人郭雅慧表示，尊重民眾表達意見的權利，期待參與的地方首長與中央攜手合作，共同守護食安；行政院發言人李慧芝回應，政府尊重民主社會中不同意見的表達，而中央一直以來有查廠、有流向、有下架，希望與會的縣市首長及公職，都能回到崗位，中央地方合作完善食安機制。

郭雅慧表示，尊重民眾依法表達意見的權利，也期待活動結束後，參與的縣市首長與公職人員都能盡速回到工作崗位，一如高雄、台南等縣市，與中央攜手合作，做好問題產品查核、下架及流向追查，共同守護國人食品安全，這才是真正回應民眾期待的因應之道。

李慧芝回應指出，政府尊重民主社會中不同意見的表達，她強調，中央一直以來有查廠、有流向、有下架，希望與會的縣市首長及公職，都能回到崗位，中央地方合作完善食安機制。

李慧芝表示，政府尊重民主社會中不同意見的表達，也希望今天活動結束後，與會的縣市首長及公職，都能回到崗位，中央與地方攜手合作、理性對話，共同檢討、完善食品安全管理機制。

她強調，食安沒有藍綠、朝野之分。對於問題油品，中央一直以來有查廠、有流向、有下架。目前檢調持續擴大偵辦，而政院也已經提出食安法修正草案；中央與地方應各司其職、密切合作，強化源頭管理、稽查把關及資訊透明，才能真正守護國人的食品安全，讓民眾安心、社會放心。