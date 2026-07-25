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藍白凱道反毒油 府：盼縣市長回工作崗位與中央共護食安

中央社／ 台北25日電
總統府發言人郭雅慧。聯合報記者邱德祥／攝影
總統府發言人郭雅慧。聯合報記者邱德祥／攝影

國民黨今天在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會，總統府發言人郭雅慧表示，尊重表達意見權利，期待參與的縣市首長與公職人員活動結束後，儘速回到工作崗位，與中央攜手合作，共同守護民眾食品安全。

中聯油脂案未歇，在野黨近日接連批評中央蓋牌、甩鍋，國民黨今天下午舉辦「我是人、我反毒台」集會，號召民眾身穿白衣一起上凱道，訴求總統賴清德道歉、行政院長卓榮泰下台。

郭雅慧晚間表示，尊重民眾依法表達意見的權利，期待參與的縣市首長與公職人員活動結束後，儘速回到工作崗位，一如高雄、台南等縣市與中央攜手合作，做好問題產品查核、下架及流向追查。

郭雅慧說，共同守護民眾食品安全，才是真正回應民眾期待的因應之道。

行政院發言人李慧芝也透過媒體群組說明，對於在野黨動員遊行，政府尊重民主社會中不同意見的表達，也希望今天活動結束後，與會的縣市首長及公職能回到崗位，讓中央與地方攜手合作、理性對話，共同檢討、完善食品安全管理機制。

李慧芝強調，食安沒有藍綠、朝野之分，對於問題油品，中央一直以來有查廠、有流向、有下架。目前檢調持續擴大偵辦，政院也已經提出食安法修正草案。

她說，中央與地方應各司其職、密切合作，強化源頭管理、稽查把關及資訊透明，才能真正守護民眾食安，讓民眾安心、社會放心。

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