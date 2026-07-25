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藍白725凱道反毒油 綠批台北、台中怠忽職守：製造社會對立選舉操作

中央社／ 台北25日電
台北市長蔣萬安今晚出席凱道「我是人，我反毒台」集會，上台發表致詞，呼籲中央政府正視食安議題。聯合報記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安今晚出席凱道「我是人，我反毒台」集會，上台發表致詞，呼籲中央政府正視食安議題。聯合報記者張文玠／攝影

國民黨今天在凱道舉辦「我是人，我反毒台」集會，民進黨表示，確保食安的關鍵在於地方與中央緊密合作，新北、桃園等市府都能落實主動查驗，在野黨首都市長卻發動政治動員上街、製造社會對立，是不負責任的選舉操作。

中聯油脂案未歇，在野黨近日接連批評中央蓋牌、甩鍋，國民黨今天在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會，民眾黨也有多位政治人物與會。

民進黨發言人林楚茵晚間透過媒體群組表示，中聯油脂事件蓋牌的是業者，民進黨對食安問題絕無妥協空間，中央與地方本應通力合作，由中央負責政策方向與資源協調，地方執行第一線查驗與裁罰，唯有如此才能確保食品安全無虞，但在新北、桃園、台南與高雄市政府都能落實主動查驗時，唯獨台中與台北市府怠惰失職。

林楚茵說，面對社會質疑，台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安不僅避而不答，更將自身行政不力全盤甩鍋中央，甚至不惜發動政治動員上街、製造社會對立，完全是極其不負責任的選舉操作。

林楚茵強調，依照食安法，確保食安的關鍵在於地方與中央緊密合作，但在野黨的首都市長、立委卻把食安當作「只為蔣萬安個人」、「只有選舉思考」所打造的政治大戲。

林楚茵呼籲，蔣萬安與盧秀燕儘快回到工作崗位，解決受虐兒家庭悲痛，平復市民對於不斷發生槍擊案的恐慌，同時也呼籲在野黨與立法院長韓國瑜，今年度總預算已拖延超過300天未完成審議，明年度總預算又將送入立法院，為了台灣的繁榮與建設，請各自回到本份、善盡職責。

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