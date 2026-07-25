快訊

主辦喊破20萬人上凱道反毒油！「大怒吼」超過1分鐘 遊行全程無衝突

怕虧損？泰山前、現任總座疑早知致癌油仍販賣 法院羈押理由出爐

風水輪流轉？台灣、南韓股票7月遭亞洲股票基金大砍 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

致癌油風暴泰山前、現任總座遭收押 法院：2人刪訊息滅證、互相推諉

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中地院今晚裁定泰山公司前、現任總經理沈怡君、蔡國樑均收押禁見。記者曾健祐／攝影
台中地院今晚裁定泰山公司前、現任總經理沈怡君、蔡國樑均收押禁見。記者曾健祐／攝影

中聯致癌油風暴延燒，台中地檢署昨發動第3波搜索，認定泰山公司前、現任總經理沈怡君、蔡國樑，疑基於怕虧損等動機，事前明知上游中聯油品出包仍容任繼續加工、販賣，依食安法等將2人聲押禁見，台中地院中午起開羈押庭，辯護人、檢察官攻防8小時，中院裁定沈、蔡均羈押禁見。

台中地院今晚說明裁定理由，表示法官訊問後認定沈怡君、蔡國樑，涉犯食品安全衛生管理法第49條第1項、第2項罪嫌，犯罪嫌疑重大。

中院說，依檢察官提出卷證，雖難認2人有逃亡事實或逃亡之虞，但依通訊軟體對話紀錄、截圖所示，2人所屬職員確有刪除訊息、相簿截圖等滅證事實，且2人就職務交接相互推諉，案發前後對話顯示有串證之虞，

中院也說，本案搜索取得物證後，發覺尚有其他重要證人或共犯未到案，考量偵查處於動態階段，有事實足認2人有串供、滅證之虞，並審酌本案涉案公司規模巨大、員工眾多，且事關廣大民眾食安及消費權益，影響社會公共利益甚巨，裁定2人收押禁見。

檢方昨對泰山公司時任總經理沈怡君、現任總經理蔡國樑（案發時任副總經理）、江姓法務，以及福懋公司品研處譚姓經理、品管部孫姓襄理等5人搜索，並通知被告福壽公司倉儲課李姓課長、福懋公司謝姓員工、泰山公司廠長張騰等3人，及證人即泰山公司員工2人到案說明。

檢方複訊後認定，沈怡君、蔡國樑及張騰等3人，均涉犯食品安全衛生管理法第49條第1項、第2項等罪嫌重大，沈、蔡均有串滅證之虞，聲請羈押禁見，另諭知張騰500萬元交保，其餘5名被告、2名證人，均請回。

泰山 中聯油品 台中地院

延伸閱讀

致癌油風暴...檢辯大戰8小時！法院裁定泰山前、現總座通通收押禁見

檢方第3波搜索 泰山前後任總經理遭聲押禁見

致癌油風暴延燒！中檢第二波搜索 聲押中聯油脂廠長陳明榮

中聯廠長100萬交保步出大門拒訪 律師反質疑記者「有沒有侵犯個資？」

相關新聞

民眾為卑微食安上凱道 鄭麗文怒轟賴總統「落跑俗辣」：沒資格做我們總統

國民黨今晚號召民眾上凱道反毒油，黨主席鄭麗文壓軸致詞，全程火力全開，以國台語雙聲道大罵賴清德總統「落跑俗辣、沒擔當、沒資格做我們的總統」；她也說，號角已經響起，為了守護台灣民主、捍衛安全，一定要讓無恥的政權下台，讓民進黨垮台。

「咱凍袂條」反毒油上凱道 蔣萬安嗆民進黨可悲：沒打算告訴人們真相

毒油風暴延燒，台北市長蔣萬安號召人民今上凱道，蔣萬安上台時怒吼，一個月了，這個政府處理毒油事件的態度「我受夠了、老百姓受夠了、咱凍袂條了」，毒油誘發癌症，就是在謀殺台灣人民的生命健康，這個政府甚至根本沒有打算告訴人民真相。

凱道反毒油喊破20萬人！韓國瑜、蔣萬安、盧秀燕現身 群眾怒吼民進黨下台

國民黨今晚6點在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會，現場近7點半喊破20萬人，群眾拍手大聲歡呼，人潮持續在場，並未離開。

致癌油風暴...檢辯大戰8小時！法院裁定泰山前、現總座通通收押禁見

中聯致癌油風暴延燒，台中地檢署昨發動第3波搜索，認定泰山公司前、現任總經理沈怡君、蔡國樑，疑基於怕虧損等動機，事前明知上游中聯油品出包仍容任繼續加工、販賣，依食安法等將2人聲押禁見，台中地院中午起開羈押庭，辯護人、檢察官攻防8小時，中院裁定沈、蔡均羈押禁見。

影／絕食152小時血糖降至53 何元楷被強制送醫畫面曝光

國民黨4人「我是人、我反毒台」凱道絕食行動今天邁入第7天，距離凱道集會結束僅剩不到2小時。晚間18時35分，醫療團隊第四次例行血糖檢測時，發現絕食者、新北市議員參選人何元楷血糖值已降至53 ，醫師評估已達危險狀態，隨即啟動緊急醫療機制。

「大人就要保護孩子」反毒油上凱道 受害家長哽咽：政府不也有這樣的責任？

致癌油風暴延燒，國民黨今天傍晚在凱道發起「我是人，我反毒台」集會，號召人民上街頭對民進黨政府發出怒吼。受害學校家長盧欣業上台致詞時多次哽咽，他指出，家長不在乎哪裡出了問題，在乎的是什麼原因讓孩子的身體受到影響；保護孩子是大人的責任，也是政府的責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。