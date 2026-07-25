致癌油風暴泰山前、現任總座遭收押 法院：2人刪訊息滅證、互相推諉

中聯致癌油風暴延燒，台中地檢署昨發動第3波搜索，認定泰山公司前、現任總經理沈怡君、蔡國樑，疑基於怕虧損等動機，事前明知上游中聯油品出包仍容任繼續加工、販賣，依食安法等將2人聲押禁見，台中地院中午起開羈押庭，辯護人、檢察官攻防8小時，中院裁定沈、蔡均羈押禁見。

台中地院今晚說明裁定理由，表示法官訊問後認定沈怡君、蔡國樑，涉犯食品安全衛生管理法第49條第1項、第2項罪嫌，犯罪嫌疑重大。

中院說，依檢察官提出卷證，雖難認2人有逃亡事實或逃亡之虞，但依通訊軟體對話紀錄、截圖所示，2人所屬職員確有刪除訊息、相簿截圖等滅證事實，且2人就職務交接相互推諉，案發前後對話顯示有串證之虞，

中院也說，本案搜索取得物證後，發覺尚有其他重要證人或共犯未到案，考量偵查處於動態階段，有事實足認2人有串供、滅證之虞，並審酌本案涉案公司規模巨大、員工眾多，且事關廣大民眾食安及消費權益，影響社會公共利益甚巨，裁定2人收押禁見。

檢方昨對泰山公司時任總經理沈怡君、現任總經理蔡國樑（案發時任副總經理）、江姓法務，以及福懋公司品研處譚姓經理、品管部孫姓襄理等5人搜索，並通知被告福壽公司倉儲課李姓課長、福懋公司謝姓員工、泰山公司廠長張騰等3人，及證人即泰山公司員工2人到案說明。

檢方複訊後認定，沈怡君、蔡國樑及張騰等3人，均涉犯食品安全衛生管理法第49條第1項、第2項等罪嫌重大，沈、蔡均有串滅證之虞，聲請羈押禁見，另諭知張騰500萬元交保，其餘5名被告、2名證人，均請回。