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主辦喊破20萬人上凱道反毒油！「大怒吼」超過1分鐘 遊行全程無衝突
國民黨今晚在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會，現場最高喊破20萬人，活動尾聲狂喊超過1分鐘怒吼口號，包括「賴清德道歉，卓榮泰下台」、「食安是國安，政府該把關」、「我是人，我反毒油；我是人，我反毒台」。集會在晚上8點正式落幕，全程沒有衝突情事。
國民黨黨主席鄭麗文喊話，今天的活動只是開始，不是結束，號角已經響起，要大家一起肩並肩，守護台灣的民主，捍衛台灣食安，並嗆聲說「20萬公民走上街頭，（卓榮泰）還不認罪？還不下台嗎？」。
台北市警中正一分局指出，活動維安平穩，因民眾黨主席黃國昌未在行政院前申請集會，分別在下午3時32分第一次舉牌警告、下午4時第二次舉牌命令解散、下午4時28分第三次舉牌命令解散。
另外，因台灣國理事長陳峻涵率眾持標語反對集會和發言，違法集會，在下午5時8分第一次舉牌警告、5點11分第二次舉牌命令解散、5點14分第三次舉牌制止。
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