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民眾為卑微食安上凱道 鄭麗文怒轟賴總統「落跑俗辣」：沒資格做我們總統

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
由藍白號召的「我是人，我反毒台」反對毒油抗議於凱道舉行，國民黨主席鄭麗文怒吼要求卓榮泰下台。記者曾原信／攝影
由藍白號召的「我是人，我反毒台」反對毒油抗議於凱道舉行，國民黨主席鄭麗文怒吼要求卓榮泰下台。記者曾原信／攝影

國民黨今晚號召民眾上凱道反毒油，黨主席鄭麗文壓軸致詞，全程火力全開，以國台語雙聲道大罵賴清德總統「落跑俗辣、沒擔當、沒資格做我們的總統」；她也說，號角已經響起，為了守護台灣民主、捍衛安全，一定要讓無恥的政權下台，讓民進黨垮台。

鄭麗文晚間慷慨激昂發表十多分鐘致詞，她先是邀請絕食達150小時的藍營青年一同上台，前主席吳伯雄也陪同站上舞台，鄭麗文高喊，真正愛台灣的人民今天都在這裡，大家都沒離開，「落跑、沒膽，不敢出來面對人民的就是賴清德。」

鄭麗文說，她唸大學時也曾絕食，所以知道絕食進入第三天就會開始頭痛、虛弱，四位年輕人一直堅持到此刻，但換來的不是民進黨政客的良心，而是民進黨網軍、政客無情的冷言冷語，謾罵抹黑潑糞，他們沒有因此沮喪放棄，仍舊忍著飢餓、頭痛、虛弱，在酷暑之下堅持到跟各位站在一起，為台灣怒吼發聲。現場也響起掌聲。

鄭麗文批評，但掌權者、統治者為何這麼冰冷黑暗，當年他們絕食是為了台灣的思想自由、國會全面改選、重大民主轉型、國家命運；今天的年輕人絕食，凱道湧上廿萬人，為了這麼卑微的要求，讓吃下肚的東西安全不會致癌，台灣民主發展四十年，竟然換來的是如此冰冷、傲慢的政權，不顧人民死活，「連食品安全都要我們走上街頭嗎？」

鄭麗文大罵，賴清德連坐在總統府、躲在官邸的膽都沒有，「你落跑俗辣、沒膽、沒擔當、沒資格做我們的總統，」民選的政府何以蓋牌黑箱、無視民怨，包庇、甚至要甩鍋給地方政府，為何有恃無恐？因為他們有媒體、網軍、司法，務實的台獨政治工作者變成逼台灣人民誤食毒油的政治工作者。

鄭麗文說，民進黨政治人物為了權位、利益，貪婪扭曲的嘴臉，台獨都可以放棄說不是議題，非核家園也可以轉彎要重啟，過去反台獨反萊豬，掌權之後逼人民吃萊牛萊豬，過去要求國會改革，現在被他們一手阻擋。如果去年國會改革通過，現在國會就有調查權，民進黨要接受調查監督，民進黨政府把國會牙齒拔掉，蔑視踐踏國會，為的是有一天可以貪贓枉法藐視人命。

鄭麗文說，今天看到這麼多縣市長、立院黨團、立法院正副院長，走在人群中先向人民報告，這才是真正的民選政治人物，像民進黨蓋牌、躲在司法爪牙、媒體護航、網軍攻擊，不敢面對人民、真相、擔當的政府，賴總統只有一條路就是下台。她也說，台灣廿萬公民走上街頭，行政院長卓榮泰還不認罪下台嗎？

鄭麗文表示，今天只是開始，不是結束，號角已經響起，大家一起肩並肩，為了守護台灣民主、捍衛安全、讓孩子可以安心長大，國民黨誓死保衛台灣，她連說三次「一定要讓無恥的政權下台下台下台，讓民進黨垮台垮台垮台。」還要賴總統好膽麥走，聽人民的怒吼。

致詞結束後，鄭麗文與黨務主管將台前七顆象徵民進黨蓋牌的黑色氣球一一戳破，凱道群眾也打開手機燈光，跟著一同怒喊「我是人，我反毒台」、「卓榮泰、賴清德下台」、「民進黨下台」。

國民黨今傍晚在凱道發起「我是人，我反毒台」集會。記者張文玠／攝影
國民黨今傍晚在凱道發起「我是人，我反毒台」集會。記者張文玠／攝影

鄭麗文 凱道 反毒油 食安 賴清德

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