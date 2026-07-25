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致癌油風暴延燒餐桌都守不住 柯志恩嗆賴政府：拿什麼保護台灣？

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨號召凱道怒吼反毒油，立委柯志恩率高雄支持者北上響應。圖／柯志恩辦公室提供
國民黨號召凱道怒吼反毒油，立委柯志恩率高雄支持者北上響應。圖／柯志恩辦公室提供

致癌油風暴持續延燒，國民黨今天傍晚在凱達格蘭大道發起「我是人、我反毒台」集會，現場突破10萬人。國民黨立委、高雄市長參選人柯志恩率支持者北上響應，她直言，中聯油脂毒油案爆發後，政府一路卸責，怒批「餐桌都守不住，如何保護台灣？」並呼籲全力徹查、究責，重建民眾對食安信心。

國民黨號召支持者集結凱道，抗議政府處理中聯油脂致癌油事件失當。活動開始後，人潮迅速湧入，主辦單位宣稱現場突破10萬人，支持者一路擠滿凱道並延伸至景福門，高舉「反毒油護食安」、「食安失能，健康蓋牌」、「我要真相，不要毒油」等標語，高喊「總統道歉」、「院長下台」，要求中央徹查事件真相，追究相關失職責任。

立法院長韓國瑜、國民黨多位縣市首長及立法院黨團成員也到場聲援。柯志恩抵達後，先前往高雄鄉親聚集區致意，感謝大家長途北上，希望共同為下一代爭取一張安全的餐桌。沿途不少支持者高喊「柯志恩加油」、「高雄要翻轉」，爭相握手、合影。

柯志恩表示，看到許多高雄鄉親不辭辛勞北上，就是因為人民已經忍無可忍，她說，從毒油事件爆發至今，政府沒有積極追查真相，反而一路卸責、護航，試圖淡化爭議，讓人民對政府徹底失去信任。

她說，一個失能、失格的政府，連人民每天最基本的餐桌安全都守不住，又如何保護台灣？食安沒有藍綠之分，健康更沒有妥協空間，今天站出來不只是反對毒油，更是為了每一個家庭、每一位孩子，以及所有台灣人的健康發聲。

柯呼籲，政府不能再忽視民意，應徹底查明事件真相、追究相關責任，給全民一個清楚交代，才能重建人民對食品安全及政府的信任。

國民黨號召凱道怒吼反毒油，立委柯志恩率高雄支持者北上響應。圖／柯志恩辦公室提供
國民黨號召凱道怒吼反毒油，立委柯志恩率高雄支持者北上響應。圖／柯志恩辦公室提供

國民黨號召凱道怒吼反毒油，立委柯志恩率高雄支持者北上響應。圖／柯志恩辦公室提供
國民黨號召凱道怒吼反毒油，立委柯志恩率高雄支持者北上響應。圖／柯志恩辦公室提供

國民黨號召凱道怒吼反毒油，立委柯志恩率高雄支持者北上響應。圖／柯志恩辦公室提供
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國民黨號召凱道怒吼反毒油，立委柯志恩率高雄支持者北上響應。圖／柯志恩辦公室提供
國民黨號召凱道怒吼反毒油，立委柯志恩率高雄支持者北上響應。圖／柯志恩辦公室提供

柯志恩 中聯 食安 反毒油 凱道

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