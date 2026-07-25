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凱道反毒油 民眾黨轟「政府20％荒謬標準」：卓榮泰應下台負責

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立法院黨團立委於「我是人，我反毒台」集會中致詞。圖／民眾黨提供
民眾黨立法院黨團立委於「我是人，我反毒台」集會中致詞。圖／民眾黨提供

國民黨今天傍晚在凱道發起「我是人，我反毒台」集會，號召人民上街頭對民進黨政府發出怒吼。民眾黨立院黨團立委上台表達抗議，批評政府訂出20％標準，導致應下架產品未能全面下架，行政院長卓榮泰應下台負責。

民眾黨團總召陳清龍表示，毒油事件爆發已26天，問題油品仍流竄市面，政府行政怠惰、消極不作為，衛福部訂出20％標準，導致應下架產品未能全面下架。因此黨團要求擴大檢驗，人民要真相、不應該被騙，並要求民進黨如果有不法，一定要下台。

民眾黨團幹事長邱慧洳批評，政府讓20％以下含問題油產品持續販售，形同讓民眾暴露在食安風險中。民進黨發言人吳崢還無恥地說「我又沒有逼你吃毒」。政府遇到下架就閃躲，公布業者也閃躲，現在連道歉都閃躲。前總統蔡英文說過，食安不及格，政府就是不及格，現在的民進黨政府，就是不及格的政府，民進黨過去的標準是毒油要下架、政府要道歉，今天就用民進黨過去的標準要求他們，「油要下架、人要下台、還我食安。」

民眾黨立委洪毓祥說，人民曾以為民進黨政府會照顧食安，這幾年來，政府卻在訓練人民百毒不侵，訓練人民當神農氏，吃萊豬、美牛、發芽馬鈴薯、毒蘋果，從早到晚吃的食物都含有致癌物。食安不分黨派，政府面對重大食安事件卻只會「蓋牌、甩鍋」，未能清楚追查毒油流向，反而對人民課稅毫不手軟，批評政府未善盡保障民眾食安責任。

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