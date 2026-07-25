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反毒油絕食近154小時氣若游絲 楊植斗坐輪椅強撐起身90度鞠躬

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北即時報導
國民黨北市議員楊植斗絕食將屆154小時，今晚戴黑色口罩坐輪椅上台，向「我是人、我反毒台」集會群眾鞠躬致意。記者林佳彣／攝影
國民黨北市議員楊植斗絕食將屆154小時，今晚戴黑色口罩坐輪椅上台，向「我是人、我反毒台」集會群眾鞠躬致意。記者林佳彣／攝影

國民黨今晚在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會，群眾高喊「賴清德下台」，藍營楊植斗等3名絕食者晚間7時40分許坐輪椅上台，絕食將屆154小時，氣色相當虛弱，他們仍在旁人協助下撐起僅剩的體力，起身鞠躬致意後，便被工作人員送醫。

國民黨北市議員楊植斗丶議員參選人賴苡任，以及新北市汐止金山萬里區議員參選人何元楷、基隆市議員參選人張家馨響應今日上凱道，7月19日上午10時開始絕食，預計絕食至今晚8時集會結束，共154小時。

不過，何元楷於晚間18時35分醫療團隊檢測血糖時，發現已降至53，醫師評估已達危險狀態，隨即啟動緊急醫療機制。

鄭麗文晚間7時40分許上台，群眾熱烈拍手歡呼，於此同時，主持人、北市議員柳采葳介紹楊植斗、賴苡任、張家馨，3人坐輪椅並在工作人員協助下上台。3人氣若游絲、嘴唇無血色，楊植斗戴黑色口罩，仍在左右兩人攙扶下，硬是起身向大家90度鞠躬，賴苡任、張家馨也以僅有的體力與旁人攙扶下起身致意。

鄭麗文說，3人絕食超過150小時，何元楷本來要撐到最後一刻，不久前身體健康指標過低有危險，血糖低於60，已經被醫生強制送醫。3位年輕朋友從周日上午10時絕食到現在，大讚他們的勇敢跟堅持，現場也請工作人員將他們送醫。

國民黨今晚在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會，藍營楊植斗等3名絕食者晚間7時40分許坐輪椅上台，絕食將屆154小時。記者林佳彣／攝影
國民黨今晚在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會，藍營楊植斗等3名絕食者晚間7時40分許坐輪椅上台，絕食將屆154小時。記者林佳彣／攝影

國民黨基隆市議員參選人張家馨絕食超過150小時，今晚坐輪椅上台，向「我是人、我反毒台」集會群眾致意。記者林佳彣／攝影
國民黨基隆市議員參選人張家馨絕食超過150小時，今晚坐輪椅上台，向「我是人、我反毒台」集會群眾致意。記者林佳彣／攝影

國民黨主席鄭麗文今晚在「我是人、我反毒台」集會，大讚藍營4名絕食者的勇敢跟堅持後，現場請工作人員將他們送醫。記者林佳彣／攝影
國民黨主席鄭麗文今晚在「我是人、我反毒台」集會，大讚藍營4名絕食者的勇敢跟堅持後，現場請工作人員將他們送醫。記者林佳彣／攝影

國民黨北市議員參選人賴苡任絕食超過150小時，今晚坐輪椅上台，向「我是人、我反毒台」集會群眾鞠躬致意。記者林佳彣／攝影
國民黨北市議員參選人賴苡任絕食超過150小時，今晚坐輪椅上台，向「我是人、我反毒台」集會群眾鞠躬致意。記者林佳彣／攝影

楊植斗 賴苡任 國民黨 凱道

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