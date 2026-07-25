凱道反毒台未致詞 幕僚曝侯友宜盡最大努力「極限折返跑」

致癌油食安風暴擴大，國民黨今日傍晚在凱道號召群眾集會，對民進黨政府表達抗議。藍營多位縣市首長都親自出席，新北市長侯友宜今傍晚出現在凱道集會現場，但卻因縣市首長上台致詞的表定時間與有下一場行程衝突，侯友宜在活動現場待半小時後就趕赴貢寮出席活動。

侯友宜今天傍晚5點多就已出現在凱道現場，還與李四川並肩而坐，兩人交互交談，也與現場民眾一起拍照，但因侯友宜必須在晚間8點出席2026新北市河海音樂季貢寮場活動，在6點20分侯離開時，現場活動安排仍未到縣市首長上台致詞時間。

侯友宜幕僚表示，侯友宜現身凱道是為了跟新北的鄉親「站作伙」，侯友宜今日的市政行程將近一個月前就敲定，已盡最大努力協調，多花兩小時「折返跑」，參與黨中央今日主辦的全代會及凱道兩場活動。