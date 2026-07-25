批毒油至今未公布流向 黃國昌向民進黨宣戰：卓榮泰下台、賴政府倒台

國民黨今晚在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會，現場主持人在7時30分喊出突破20萬人。民眾黨主席黃國昌致詞時表示，毒油事件發生已25天，民進黨政府迄今沒有公布油品全部流向，沒有用過去的標準來要求自己。他宣布向民進黨宣戰，要讓「卓榮泰下台、賴政府倒台」。

黃國昌表示，今天晚上重要的不是他是誰，也不是他叫什麼，重要的是與所有關心人民食安、關心爸爸媽媽能不能吃到健康食物、關心下一代能不能健康成長的民眾站在一起，因為大家是這塊土地的主人。

黃國昌指出，12年前的民進黨主席蔡英文帶領大家，掀起一波又一波的食安改革運動；面對食品充斥有害添加物及有毒物質等一連串事件，造成整個社會的創傷，全台人民都感同身受；12年後的今天，他要很嚴肅地告訴身兼民進黨主席的賴清德總統，出來把話講清楚，公布所有油品流向。

黃國昌批評，到今天，民進黨沒有給台灣人一個完整答案，沒有一句真心道歉，也沒有負責任的態度。今天超過20萬名台灣人民站出來，要求政府給一個交代。

黃國昌說，問題不是法律沒有授權，而是政府有沒有做；2014年食安修法時，民進黨自己說過，現行法律就可以處理，政府應該依法行政，現在政府做到了嗎？過去這些年，政府每年投入大量食安預算，花了納稅人上百億元，告訴台灣人民有科技、有AI、有檢驗能力，可以守護食安，但今天一場毒油風暴，讓大家看到政府的能力在哪裡。

黃國昌表示，當一個政府把中央權力一把抓，過去告訴台灣人民「謙卑、謙卑、再謙卑」，但執政十年後，人民看到的卻是「傲慢、傲慢、再傲慢」。