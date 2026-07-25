凱道反毒油許淑華開轟：不是不理性抗議 是國人要吃得安心

國民黨今天傍晚發起「我是人、我反毒台」集會，號召群眾走上凱道抗議食安風暴。南投縣長許淑華批評中央處理中聯油脂致癌油事件荒腔走板，刻意蓋牌淡化問題，並批評行政院長卓榮泰稱「修法之後就會理性討論」，要求行政院正視國人對食安的訴求。

行政院長卓榮泰今天下午前往南投搭乘台鐵集集線列車、參訪車埕鐵道觀光小學堂以及視察台電明潭發電廠，被問及凱道反毒油相關議題時，卓榮泰僅表示「已經在修法了，修法之後就會理性討論」。

許淑華表示，民進黨政府從過去發芽馬鈴薯、蘋果農藥殘留等食安爭議開始，就放棄替全民安全把關的原則，對食安問題態度輕忽，甚至配合部分國家主動放寬標準，讓食安防線出現漏洞。

她指出，這次沙拉油苯駢芘超標事件，中央處理過程同樣「荒腔走板」，不斷蓋牌、不願公開資訊，只希望致癌油問題趕快淡化，卻沒有真正思考如何從制度面徹底解決食安問題。

許淑華說，這次民眾看不下去，走上凱道表達對食安的訴求，行政院長面對民眾的不安，卻只回應「修法之後就會理性討論」，讓人感覺政府似乎將國人對食安的要求，當成不理性的抗議。

她質疑，如果不是在野黨和民眾一再要求政府為全民食安把關，中央這次會這麼快修食安法嗎？她認為，這也顯示民間監督對政府改善食安制度的重要性。

許淑華表示，希望民進黨政府正視國人對食安的訴求，針對這次事件檢討相關制度漏洞，強化食品安全管理及資訊公開，讓民眾能吃得安心。她強調，食安攸關每一個人的生活，政府應該把焦點放在解決問題，而不是再將食安議題當成政治對立。