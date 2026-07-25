快訊

黃仁勳也參加 李在明在舊金山主揪「AI同盟宴」辦在這裡大啖炸魚薯條

韓國瑜承諾立刻推食安法修法 再酸民進黨愛推託：秦始皇不該統一六國

凱道喊破20萬人！韓國瑜、蔣萬安、盧秀燕現身致詞 民眾怒轟民進黨下台

聽新聞
0:00 / 0:00

凱道反毒油許淑華開轟：不是不理性抗議 是國人要吃得安心

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華表示，中央應強化食安把關及資訊公開，不能將民眾對食品安全的訴求視為政治對立。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華表示，中央應強化食安把關及資訊公開，不能將民眾對食品安全的訴求視為政治對立。圖／南投縣政府提供

國民黨今天傍晚發起「我是人、我反毒台」集會，號召群眾走上凱道抗議食安風暴。南投縣長許淑華批評中央處理中聯油脂致癌油事件荒腔走板，刻意蓋牌淡化問題，並批評行政院長卓榮泰稱「修法之後就會理性討論」，要求行政院正視國人對食安的訴求。

行政院長卓榮泰今天下午前往南投搭乘台鐵集集線列車、參訪車埕鐵道觀光小學堂以及視察台電明潭發電廠，被問及凱道反毒油相關議題時，卓榮泰僅表示「已經在修法了，修法之後就會理性討論」。

許淑華表示，民進黨政府從過去發芽馬鈴薯、蘋果農藥殘留等食安爭議開始，就放棄替全民安全把關的原則，對食安問題態度輕忽，甚至配合部分國家主動放寬標準，讓食安防線出現漏洞。

她指出，這次沙拉油苯駢芘超標事件，中央處理過程同樣「荒腔走板」，不斷蓋牌、不願公開資訊，只希望致癌油問題趕快淡化，卻沒有真正思考如何從制度面徹底解決食安問題。

許淑華說，這次民眾看不下去，走上凱道表達對食安的訴求，行政院長面對民眾的不安，卻只回應「修法之後就會理性討論」，讓人感覺政府似乎將國人對食安的要求，當成不理性的抗議。

她質疑，如果不是在野黨和民眾一再要求政府為全民食安把關，中央這次會這麼快修食安法嗎？她認為，這也顯示民間監督對政府改善食安制度的重要性。

許淑華表示，希望民進黨政府正視國人對食安的訴求，針對這次事件檢討相關制度漏洞，強化食品安全管理及資訊公開，讓民眾能吃得安心。她強調，食安攸關每一個人的生活，政府應該把焦點放在解決問題，而不是再將食安議題當成政治對立。

南投縣長許淑華（左二）表示，中央應強化食安把關及資訊公開，不能將民眾對食品安全的訴求視為政治對立。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（左二）表示，中央應強化食安把關及資訊公開，不能將民眾對食品安全的訴求視為政治對立。圖／南投縣政府提供

凱道 許淑華 食安 卓榮泰 致癌沙拉油 國民黨

延伸閱讀

傅崐萁脫口凱道反毒油現場破百萬人 要卓榮泰下台、賴總統道歉

食安怒吼…周六上凱道 藍籲人民站出來

凱道反毒油…攤商被迫換油扛成本 民眾憂「毒從口入」批政府不解決

直播／「我是人 我反毒台」登場！藍白要角揪5萬人 凱道怒吼護食安

相關新聞

「咱凍袂條」反毒油上凱道 蔣萬安嗆民進黨可悲：沒打算告訴人們真相

毒油風暴延燒，台北市長蔣萬安號召人民今上凱道，蔣萬安上台時怒吼，一個月了，這個政府處理毒油事件的態度「我受夠了、老百姓受夠了、咱凍袂條了」，毒油誘發癌症，就是在謀殺台灣人民的生命健康，這個政府甚至根本沒有打算告訴人民真相。

凱道反毒油喊破20萬人！韓國瑜、蔣萬安、盧秀燕現身 群眾怒吼民進黨下台

國民黨今晚6點在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會，現場近7點半喊破20萬人，群眾拍手大聲歡呼，人潮持續在場，並未離開。

致癌油風暴...檢辯大戰8小時！法院裁定泰山前、現總座通通收押禁見

中聯致癌油風暴延燒，台中地檢署昨發動第3波搜索，認定泰山公司前、現任總經理沈怡君、蔡國樑，疑基於怕虧損等動機，事前明知上游中聯油品出包仍容任繼續加工、販賣，依食安法等將2人聲押禁見，台中地院中午起開羈押庭，辯護人、檢察官攻防8小時，中院裁定沈、蔡均羈押禁見。

影／絕食152小時血糖降至53 何元楷被強制送醫畫面曝光

國民黨4人「我是人、我反毒台」凱道絕食行動今天邁入第7天，距離凱道集會結束僅剩不到2小時。晚間18時35分，醫療團隊第四次例行血糖檢測時，發現絕食者、新北市議員參選人何元楷血糖值已降至53 ，醫師評估已達危險狀態，隨即啟動緊急醫療機制。

「大人就要保護孩子」反毒油上凱道 受害家長哽咽：政府不也有這樣的責任？

致癌油風暴延燒，國民黨今天傍晚在凱道發起「我是人，我反毒台」集會，號召人民上街頭對民進黨政府發出怒吼。受害學校家長盧欣業上台致詞時多次哽咽，他指出，家長不在乎哪裡出了問題，在乎的是什麼原因讓孩子的身體受到影響；保護孩子是大人的責任，也是政府的責任。

傅崐萁脫口凱道反毒油現場破百萬人 要卓榮泰下台、賴總統道歉

「我是人，我反毒台」活動傍晚在凱道登場，國民黨立法院黨團成員到場高喊護食安，總召傅崐萁喊出現場超過100萬人站上凱道。國民黨多位立委批賴政府面對毒油風暴只會蓋牌、卸責與查水表，置民眾健康於不顧，要求行政院長卓榮泰下台，並呼籲神隱的賴清德總統公開道歉，宣示將持續戰鬥、絕不放棄，捍衛食安。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。