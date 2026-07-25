韓國瑜承諾立刻推食安法修法 再酸民進黨愛推託：秦始皇不該統一六國

「我是人，我反毒台」活動傍晚在凱道登場，立法院長韓國瑜約在晚上7時30分上台演說。韓國瑜承諾，立法院全力、立刻推動食安法修法；韓也說，民進黨遇到事情爆發就是推，怕民進黨下次再爆發什麼事情，最後會推到「秦始皇不該統一六國」，他呼籲已經執政11年的民進黨政府別再推卸責任。

韓國瑜說，台灣人民為了食安湧上凱道，他一一點名台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣和所有參與的立委，乃至國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌，共同促成今日凱道反毒油。

韓國瑜說，台灣2300萬人，癌症患者高達100萬人，洗腎人口9萬7000人，連續44年癌症死亡高居台灣第一名；大家最卑微的需求，就是希望政府幫助民眾吃的安全。

韓國瑜指出，民進黨執政11年，很多問題只要爆發就是推。往上推，推給前總統馬英九，因為不能推給前總統蔡英文，不停往上推，推到最後，怕民進黨下次再爆發什麼事情，推到秦始皇不該統一六國，是不是秦始皇不統一六國，今天就不用吃毒油；再來往下推，推給縣市政府；往左推，都是不公平的媒體說壞話；往右推，都是專家學者亂講話；民進黨上推、下推、左推、右推，改名為「四推政黨」。

韓國瑜呼籲賴清德總統公開報告，正面面對並解決毒油問題。

韓國瑜說，他跟江啟臣、國民黨立法院黨團總召傅崐萁、民眾黨立法院黨團總召陳清龍以及全體立委，對全民保證會遵照憲法賦予立法院的職責，全力且立刻推動食安法修法。