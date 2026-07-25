「咱凍袂條」反毒油上凱道 蔣萬安嗆民進黨可悲：沒打算告訴人們真相

毒油風暴延燒，台北市長蔣萬安號召人民今上凱道，蔣萬安上台時怒吼，一個月了，這個政府處理毒油事件的態度「我受夠了、老百姓受夠了、咱凍袂條了」，毒油誘發癌症，就是在謀殺台灣人民的生命健康，這個政府甚至根本沒有打算告訴人民真相。

蔣萬安上台時，先感謝鄉親，冒著炎熱的天氣，勇敢的站上凱道，但不是為了任何一個人，不為任何一個政黨，不為任何一個顏色，都是為了台灣人民，為了孩子，為了下一代，勇敢的站出來。

蔣萬安說，苯駢芘是世界公認的一級致癌物質，是實驗室為白老鼠要誘發癌細胞的催化劑，癌症是台灣連續44年十大死因的第一名，毒油誘發癌症，就是在謀殺台灣人民的生命健康。

他說，12 年前地溝油事件，全台39間學校受影響，今年致癌毒油事件，到今天全台已經超過1380間學校，這些孩子、老師吃下了毒油。光台北市就有15萬5千名的學生、老師受到傷害。這件事情，這個政府難道不要道歉，不要下台嗎？

蔣萬安說，這段期間，他遇到便當店、自助餐店的老闆告訴他，這個政府處理毒油事件，荒腔走板，生意大受影響，且這段期間，台灣以夜市美食聞名，結果這個政府處理毒油事件，毫無章法，讓美食王國的國際形象受到重創。

蔣萬安說，人民的要求非常的卑微，只是要這個政府負起責任，即刻查明真相，公布事實，但是一個月了，這個政府還是沒辦法告訴人們事實的真相，三周才成立調查小組，21天以後，才第一次進場調查。真相還未釐清之前，現在就急著恢復上架。

蔣萬安喊說，這個政府是在守護業者的利益，還是守護人民的健康？這個政府難道不要負責，難道不要下台嗎？毒油事件，到底多長的時間，吃下了多少量的毒油？這個政府一個月了，到今天沒辦法清楚交代。

蔣萬安說，更可悲的是，這個政府甚至根本沒有打算告訴人們真相，急著上架，趕快翻頁，當作沒事。所以才會到處鬼扯，說苯駢芘是天然物質，說多喝水可以排掉，說吃雞排也會吃到。如果是這樣，為什麼要訂安全標準？為什麼要訂安全標準？這個政府要負責、要下台。

蔣萬安也感謝台中市盧秀燕市長，掌握了業者名單，第一時間通報台北市，讓我們可以迅速下架回收，守護人民的安全；也謝謝包括侯友宜市長、張善政市長、謝國樑市長，以及每一位地方政府的縣市首長，在第一時間在地方全力防堵，全面回收，全面下架，才能守住人民的食安。

蔣萬安也感謝立法院長韓國瑜、國民黨立法院黨團傅崐萁總召，以及在立法院強力監督，讓食安法成為最優先的法案，來共同監督政府。也謝謝國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌，大家跨越顏色，不分黨派，共同支持人民關心的食安議題。