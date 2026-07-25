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藍營上凱道反毒台 張善政偕同吳伯雄：中央不做 地方聯合築防線

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨今天傍晚在凱道發起「我是人，我反毒台」集會，吳伯雄今晚陪同張善政在舞台上致詞。圖／翻攝udn直播畫面
國民黨今天傍晚在凱道發起「我是人，我反毒台」集會，吳伯雄今晚陪同張善政在舞台上致詞。圖／翻攝udn直播畫面

致癌油食安風暴擴大，國民黨今日傍晚於凱道號召群眾集會，對民進黨政府食安政策表達強烈抗議。藍營多位縣市首長親自出席，桃園市長張善政更陪同國民黨前主席吳伯雄一同現身，現場湧入數萬人到場，向民進黨表達憤怒。

張善政致詞時表示，看到國民黨輩分這麼高的吳伯雄伯公都親自站上街頭，及現場眾多民眾為了食安挺身而出，令人十分感動。他指出，民眾的要求非常簡單，只是希望購買食材時能買得安心，「食安不分藍綠、不分中央與地方，這個要求一點都不過份。」

張善政強調，桃園市民十分擔心學校營養午餐受影響，桃園市衛生局同仁甚至連颱風天都在加班徹查。面對食安危機，政府應積極面對並向國人道歉，但民進黨政府發言人竟脫口說出「又沒有人逼你吃」，顯得毫無同理心，令人失望。

張善政列舉，從萊豬、蘇丹紅辣椒粉、發芽馬鈴薯，到放寬進口蘋果農藥標準等，再到如今的毒油事件，民眾早已忍無可忍。他強調：「中央政府不做，地方政府聯合起來」地方政府將緊密合作、嚴密查緝，為國人健康築起安全防線。

吳伯雄身形明顯消瘦，今在舞台上未公開致詞，但全程陪在張善政旁，當張說到激動處時，吳伯雄也抬起手表達支持之意，張致詞結束後便攙扶吳離開。

國民黨今天傍晚在凱道發起「我是人，我反毒台」集會，號召人民上街頭對民進黨政府發出怒吼。記者曾原信／攝影
國民黨今天傍晚在凱道發起「我是人，我反毒台」集會，號召人民上街頭對民進黨政府發出怒吼。記者曾原信／攝影

張善政 吳伯雄 中央

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