「萊爾校長製作人」遭查水表 韋淳祐嗆不用麻煩：只要一句話就下架

「萊爾校長製作團隊」與「風向株式會社」日前發布反毒油前導影片，引發熱議，製作人韋淳祐今卻傳遭刑事警察局「查水表」關切。國民黨桃園市議員凌濤痛批，賴政府面對食安問題不思檢討，竟動用警察對付民眾；韋淳祐強調，影片聚焦科學論證與食安，若賴清德、卓榮泰認為有危害，只要「一句話」，團隊立刻下架，也批「賴清德的無能也是大家可以看到的」。

凌濤指出，下午有刑警前往韋淳祐家中敲門，雖然韋不在，但這種「查水表」的行徑令人錯愕，質疑賴政府在食安議題上掩蓋真相、護航業者，現竟不思改進，要搜查萊爾校長製作人的臉書，甚至希望將影片下架，「台灣什麼時候進入了一個言論審查的國家」？

凌濤說，民眾上凱道陳抗，卻要承受來自賴政府的警政壓力，試圖打壓所有發出聲音的民眾，刑警會突然上門，正是因為該團隊在昨天發布了名為「油不得你」的影片，將「苯駢芘」毒油對民眾餐桌健康的影響揭露出來，賴清德被激到，透過刑事局說「聲音太像賴清德總統」要求下架。

對於遭警方關切，韋淳祐還原過程，稱事發在今天下午三時多，當時他已抵達台北，父親告知有兩位員警前來，他透過電話了解，員警態度其實相當有禮貌，「因為他們也不知道要辦什麼」。

韋說，警方上門詢問兩個問題，第一是確認影片是否是他製作，他說整部影片就是「風向株式會社」團隊製作，「我們團隊從來不是匿名」；第二是詢問是否願意將影片下架？他反問警察是誰希望下架？但未獲回覆。

韋淳祐喊話，不管是賴總統、卓榮泰，如果認為影片造成了危害，請直接告知，就會馬上下架，「只要一句話的事情我馬上就下架，不需要用這麼麻煩的方式動用警察，台灣不是警察國家」。

韋重申，團隊製作影片想強調「苯駢芘」在科學上對人體造成的危害，這是所有科學可以論證的議題，而賴政府的無能也是大家可以看到的，整部影片從未提到賴清德，也未提及民進黨，主角更不是賴總統。