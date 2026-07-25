難得與魏平政同框 王惠美上凱道：政府不管毒油就用選票制裁

彰化縣長王惠美今天下午參加凱道「反毒台」遊行，難得與國民黨彰化縣長參選人魏平政同框，王惠美強調，大家對政府要求不多，大家站出來，就是要讓政府知道，要給我們有一個安全、健康的飲食，如果政府依然不聽我們的話，「就用選票來制裁」。

王惠美表示，近年來，台灣陸續發生進口美牛、美豬瘦肉精問題，以及進口蛋洗產地、蘇丹紅、毒油等問題，但其實鄉親對政府要求不多，只是希望健康、安全。當政府告訴聲稱台灣平均所得是4萬6千美元，但有那麼多嗎？大家有賺那麼多嗎？就算有，也要有命可以用。

王惠美說，當政府都不管大家吃毒油，嚴重的會致癌，就算有賺到錢，生命沒了，這樣有划算嗎？所以，大家一定要站出來，讓政府知道，要讓我們安全、健康的飲食，如果政府依然不聽，就用選票來制裁。

此次爆發毒油事件的三家業者中，泰山食品位在彰化。王惠美在對民眾演說時，說明彰化縣的處置狀況。王惠美說，泰山食品在6月30日通報油品異常後，彰化縣衛生局即派員自7月1日起共5次，先後和衛福部食藥署、檢調單位、政風單位前往泰山查廠，問題批號油品回收733公噸，預防性下架產品近8千公噸，掌握近700家下游業者清單，提供食藥署及相關縣市後續稽查，證明彰化縣政是這麼認真守護鄉親的健康。