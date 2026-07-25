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毒油「誰在包庇、誰是門神」？盧秀燕怒喊：賴清德出來、民進黨下台

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

致癌油風暴延燒，國民黨今天傍晚在凱道發起「我是人，我反毒台」集會，號召人民上街頭對民進黨政府發出怒吼。台中市長盧秀燕上台時喊出，真相未明，民進黨卻急著要上架？「誰在包庇？誰是門神？」賴清德出來，民進黨下台。

盧秀燕指出，今天為什麼聚集在這個地方？不是因為政黨的關係，不是因為蔣萬安、盧秀燕號召上街頭，是因為每一個人都要爭取吃的每一口食物，都是安全的，都是讓人放心的，就是要爭取「吃」的人權，但是民進黨執政「破壞我們的人權」。

她說，明明知道真相還沒有大明，這些毒油、這些致癌油到底是怎麼來的？事發到現在為止，將近一個月的時間，民進黨都沒有查清楚、說明明白告訴我們為什麼會有毒油。

盧秀燕表示，民進黨在真相未明之前，卻強迫讓19批有疑慮、問題的油重新上架，讓全國的人民面臨致癌油的風險，民進黨就是在破壞食安，民進黨就是在迫害「吃 」的人權。為什麼到現在為止真相未明，民進黨卻急著要上架？誰在包庇？誰是門神？

盧秀燕說，為什麼到現在為止將近一個月的時間，依國家的科學、以國家的能力沒有去查？不曉得為什麼原因，也許有人在包庇、有人在當門神，所以不想讓人們知道真相。

她說，人民不怕知道真相，人民擔心的是掩蓋真相、不讓我們知道真相的幕後黑手，為什麼到現在沒查出來？因為有人在包庇，有人是門神。也因此今天我們大家要挺身而出，讓大家知道「我們是憤怒的，我們不應該被迫害，我們要食的人權」。

盧秀燕表示，更可悲的是，今天發生了一件令人遺憾的事情。「萊爾校長」的製作人是年輕人，因為對於民進黨包庇問題油、致癌油憤怒不滿，所以年輕人用Kuso的方式做了「萊爾」影片「油不得你」結果民進黨政府今天就派警察上門要把他帶走，要偵辦他「我們現在台灣變成警察國家了嗎？」

她說，民進黨破壞人權，破壞民主自由，打壓言論「我們不容許」站出來發出怒吼。盧秀燕說，「要讓這個可惡的政黨聽到我們的聲音」，最後她也帶領群眾一起喊「賴清德出來、民進黨下台」。

盧秀燕 賴清德 民進黨 致癌沙拉油

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