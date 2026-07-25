反「毒台」上凱道 徐榛蔚批中央對美卑躬屈膝、食安節節敗退

國民黨在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會今晚登場，現場擠滿人潮，花蓮縣長徐榛蔚也到場，致詞時批評中央政府遇到美國就卑躬屈膝，食安節節倒退，呼籲全民站出來捍衛自己的權益，把台灣救回來。

徐榛蔚與多位藍營縣市民代一起上台，她說，花蓮縣是全國有機面積最大的縣市，從產地到餐桌，為食安一直戰戰兢兢，不敢怠惰，但是中央政府遇到美國就卑躬屈膝，蘋果農藥「芬普寧（Fenpropathrin）」殘留容許量標準從原本0.5PPM放寬6倍。

「食安不能打折，絕對要堅守」，徐榛蔚說，中央政府遇到美國，萊豬、萊牛通通要國人吃下肚，這樣的政府，沒有為國人健康把關，必須捍衛自己的權益，這就是今天大家站出來，團結在這裡的原因。

她說，現在教師難找、醫護人員難當，教育、醫療環境愈來愈惡劣，軍公教工作日益繁重，這樣的台灣沒有未來，沒有人當老師、醫護人員，受傷的就是學生、鄉親和長輩，國家會沒有前途。

徐榛蔚喊話全民團結起來給政府教訓，告訴政府不可以這麼傲慢。她說，是政府逼人民站出來，呼籲一起把台灣的醫療、教育，還有台灣的未來救回來。