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影／絕食152小時血糖降至53 何元楷被強制送醫畫面曝光

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨新北市議員參選人何元楷絕食超過150小時，今晚6時許，他的血糖值已降至53 ，醫師評估已達危險狀態，隨即啟動緊急醫療機制。圖／陳冠安提供
國民黨新北市議員參選人何元楷絕食超過150小時，今晚6時許，他的血糖值已降至53 ，醫師評估已達危險狀態，隨即啟動緊急醫療機制。圖／陳冠安提供

國民黨4人「我是人、我反毒台」凱道絕食行動今天邁入第7天，距離凱道集會結束僅剩不到2小時。晚間18時35分，醫療團隊第四次例行血糖檢測時，發現絕食者、新北市議員參選人何元楷血糖值已降至53 ，醫師評估已達危險狀態，隨即啟動緊急醫療機制。

醫療團隊表示，經專業評估，何元楷目前身體狀況已不適合持續絕食，為確保生命安全，在醫師陪同下，已強制將何元楷送往醫院接受進一步檢查與治療，並正式中止其絕食行動。

絕食團隊發言人陳冠安表示，此次絕食行動自展開以來，全程皆由醫護團隊持續監測身體狀況，每日安排多次生命徵象及血糖等健康檢查，並以維護絕食者生命安全為最高原則。一旦醫療團隊認定身體狀況已達危急標準，便會立即依照醫療專業啟動緊急處置。

陳冠安強調，何元楷是在醫療團隊專業判斷下，基於生命安全考量而中止絕食，後續醫療狀況將適時向外界說明，也感謝社會各界對絕食夥伴健康狀況的關心。

國民黨新北市議員參選人何元楷絕食超過150小時，今晚6時許，他的血糖值已降至53 ，醫師評估已達危險狀態，隨即啟動緊急醫療機制。圖／陳冠安提供
國民黨新北市議員參選人何元楷絕食超過150小時，今晚6時許，他的血糖值已降至53 ，醫師評估已達危險狀態，隨即啟動緊急醫療機制。圖／陳冠安提供

國民黨 凱道 血糖

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