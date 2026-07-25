致癌油風暴...檢辯大戰8小時！法院裁定泰山前、現總座通通收押禁見

中聯致癌油風暴延燒，台中地檢署昨發動第3波搜索，認定泰山公司前、現任總經理沈怡君、蔡國樑，疑基於怕虧損等動機，事前明知上游中聯油品出包仍容任繼續加工、販賣，依食安法等將2人聲押禁見，台中地院中午起開羈押庭，辯護人、檢察官攻防8小時，中院裁定沈、蔡均羈押禁見。

台中地院今中午11點20分起開羈押庭，中檢也派出檢察官郭逵、翁嘉隆到場蒞庭，主張應羈押理由，檢辯持續攻防，法官先訊問沈怡君，直至晚間一度諭知暫休庭後，再接力訊問蔡國樑，前後耗時長達8小時才開完庭，裁定沈、蔡均羈押禁見。

中檢說，為進一步釐清福壽、福懋及泰山等公司於知悉原料、製程或產品發生異常後處置情形及相關人員責任，昨24日再由主任檢察官洪國朝帶隊，與檢察官郭逵、翁嘉隆、賴謝銓、周奕宏指揮。

檢方昨對泰山公司時任總經理沈怡君、現任總經理蔡國樑（案發時任副總經理）、江姓法務，以及福懋公司品研處譚姓經理、品管部孫姓襄理等5人搜索。

並通知被告福壽公司倉儲課李姓課長、福懋公司謝姓員工、泰山公司廠長張騰等3人，及證人即泰山公司員工2人到案說明。

檢方複訊後認定，沈怡君、蔡國樑及張騰等3人，均涉犯食品安全衛生管理法第49條第1項、第2項等罪嫌重大，沈、蔡均有串滅證之虞，聲請羈押禁見，另諭知張騰500萬元交保，其餘5名被告、2名證人，均請回。