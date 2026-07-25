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凱道反毒油…攤商被迫換油扛成本 民眾憂「毒從口入」批政府不解決

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨今傍晚在凱道發起「我是人，我反毒台」集會。記者張文玠／攝影
國民黨今傍晚在凱道發起「我是人，我反毒台」集會。記者張文玠／攝影

致癌油風暴延燒，國民黨今天傍晚在凱道發起「我是人，我反毒台」集會，號召人民上街頭對民進黨政府發出怒吼，截至晚間6時30分，主辦單位宣布現場已達到8萬人。不少民眾自發到場，批評每天吃的油竟有致癌物，政府把關嚴重出問題，要求究責、重建機制；也有零售市場攤商表示，市場被迫將由全部換成豬油、雞油，成本大幅上升，但為了保護民眾健康必須犧牲。

傍晚在凱道的「我是人，我反毒台」活動自下午5時登場，開場前現場座椅已全數坐滿，不少民眾只能站在走道；截至晚間6時30分，主辦單位宣布現場已達到8萬人。

台北市公有零售市場促進會理事長姚金盆指出，毒油對民眾的身體健康影響很大，事件發生第一時間，不少客人反應「吃了誰家的油是有問題的」，衝擊市場生意，也害怕被貼標籤。現在市場的油全部改為雞油、豬油，不敢再用豆油；盡管成本很高，但為了百姓的健康，市場作為民生第一線一定要犧牲。

這次致癌油之所以爆發，被傳出與原料黃豆進口有關。姚金盆表示，第一線要靠中央把關，出問題後地方政府會知道，但是，最後接獲訊息攤商才是最冤枉；攤商的每日用油長期以來都沒有問題，卻被最近的事情影響。因此攤商們要站出來表達意見，這樣才是對民眾的身體健康負責。

台北市居民李小姐表示，每天吃的食物可能會包含致癌物，油是這麼基本的東西，政府竟沒有嚴格把關，後續採取措施更是令她不滿，完全是避重就輕，似乎是有什麼顧慮，沒有明確處理。她今天特別搭捷運到場，是希望加入抗爭聲音，似乎越多聲音才能越讓政府聽到民眾的心聲，從而注意到食安問題。

李小姐說，希望政府針對違規廠商採取最高標準的罰金，並將罰金作為防癌保險的救濟金，回饋給社會；且跟健保要分開，廠商已經賺得太多不該賺的錢。至於政府道歉是必須，且要提出真正解決的方法、嚴格規定，以後不能再發生。

新北市三峽區居民吳先生指出，他已經是阿公，有兒子、孫子；有毒的油吃下去對於下一代是傷害，今天就是為了下一代站出來，讓不良的政府知道食安對於百姓的重要性。政府在得知毒油的第一時間並未積極查驗，是否存在官商勾結的問題？下一代的健康是靠政府把關，無良的政府應下台。

民進黨 國民黨 凱道 致癌沙拉油

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