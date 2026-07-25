「萊爾校長製作人」疑遭警查水表 盧秀燕怒了：賴清德出來回應

毒油案持續延燒，台北市長蔣萬安號召民眾走上凱道，國民黨桃園市議員凌濤今爆料，指稱警方疑似到「萊爾校長製作人」韋淳祐住家「查水表」，對此，台中市長盧秀燕晚間參加凱道反毒台集會受訪指出，台灣現在是警察國家了嗎？賴清德總統出來「打球」、出來回應。

警方到韋淳祐住處，凌濤指出，警方之所以鎖定韋淳祐，疑似與其在臉書發布有關癌油的「油不得你」前導影片有關。盧秀燕表示，這非常非常可惡，年輕人對於食安感到憤怒，想要表達意見，他用kuso的方法來表達，竟然中央政府要求警察去偵辦。

她說，台灣現在打壓民主自由，打壓言論自由，台灣現在是警察國家了嗎？賴清德總統出來講話，為什麼放縱警察偵辦年輕人，打壓人民的言論自由，為什麼破壞人權？賴清德出來打球，出來回應。