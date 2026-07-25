「犯了錯不承認」8萬憤怒民眾上凱道反毒油 怒轟民進黨無作為

國民黨在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會，今晚6時登場，現場不到1小時已破8萬人，滿溢超過景福門。許多民眾身貼「反毒油」貼紙，手舉「政府傲慢如豺狼」、「反蓋牌」看板，批民進黨沒有同理心、該下台，許多憂心下一代的家長帶著孩子到場，都是不滿執政黨沒好好處理問題油，即便上街沒用，還是要站出來讓政府知道民眾訴求。

一對南港夫妻自發性來現場，他們直呼小老百姓的生命很重要，感嘆民進黨政府不積極處理油品問題，官商勾結很難看，年輕人、長者等各年齡層民眾都看不下去，只好出來喊出心聲。

台北陳小姐說，買個蘋果都怕吃到農藥，這次更是問題。她對政府失望很久，這次處理狀況非常差勁，犯錯了不承認，最可惡的是沒積極處理，沒為老百姓著想，「一定要站出來」。

陳小姐直言，許多朋友都說今天站出來沒用，民進黨政府還是高高在上。即使她知道到現場沒用，還是要出來讓政府知道人民有多生氣和訴求，不讓政府活在自己的世界

台北劉小姐今帶著小孩搭捷運來到凱道，就是覺得政府都沒有在關心人民吃的東西。家裡常外食的她感嘆，這些油品對身體有害，但政府好像沒有作為、也沒對商家有所懲處，如今又要重新上架油品，「我們當然覺得害怕，吃下去的油，應該要被把關。」

「一定會擔心啊！」劉小姐說，孩子都是吃學校營養午餐，儘管營養午餐的廠商說不是用問題油，家長還是會害怕。尤其現在家庭的孩子不多，父母都很寶貝孩子，也納悶為什麼現在的成長環境不同於過去，孩子吃了很多不健康成分的東西。

國民黨在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會今晚登場，許多憂心下一代的家長帶著孩子到場，都是不滿執政黨沒好好處理問題油。記者林佳彣／攝影