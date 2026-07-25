傅崐萁脫口凱道反毒油現場破百萬人 要卓榮泰下台、賴總統道歉

「我是人，我反毒台」活動傍晚在凱道登場，國民黨立法院黨團成員到場高喊護食安，總召傅崐萁喊出現場超過100萬人站上凱道。國民黨多位立委批賴政府面對毒油風暴只會蓋牌、卸責與查水表，置民眾健康於不顧，要求行政院長卓榮泰下台，並呼籲神隱的賴清德總統公開道歉，宣示將持續戰鬥、絕不放棄，捍衛食安。

反毒油凱道遊行自今日傍晚5時開始，直至6時30分，人潮不斷自各方湧入，溢出景福門。

國民黨台南市長參選人謝龍介以閩南語表示，不良政府要下台，沒擔當、沒責任、沒良心又沒用，不顧人民健康。

國民黨高雄市長參選人柯志恩說，今天帶著高雄鄉親來抗議囂張政府，沒有守住食安，失能失格，連人民餐桌都守不住的政府，如何保護台灣，食安不分藍綠，健康不能妥協，鄉親站出來抗議這個政府。

國民黨立委王鴻薇說，台灣一年有將近14萬人得癌症，平均不到4分鐘就有1人得到癌症，現在政府讓一級致癌物食用油流向全台，人民生不生氣、憤不憤怒。政府第一時間拒絕全面下架、公布流向，這不叫勾結，什麼叫勾結？這不叫圖利，什麼叫圖利？讓只會護航的政府下台，卓榮泰下台，也要讓神隱的賴清德出來道歉。

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲說，買個蘋果有農藥殘留，買個醬料有蘇丹紅，買個馬鈴薯還發芽，雞蛋還有芬普尼，這樣要怎麼跟自己爸爸媽媽、小孩交代，所以必須收起溫柔。「面對賴政府，台灣人，吶喊吧，憤怒吧，戰鬥吧。當政府無法保護人民健康，就是提出最嚴重抗議的時候。」

國民黨立委羅智強說，讓這個毒政府下台。他帶著現場群眾為看4位絕食國民黨青年，喊「加水」，並提到民進黨前主席林義雄12年前在冷氣房裡絕食時，時任總統馬英九親自關心，4位國民黨青年絕食超過152小時，賴清德、卓榮泰沒有關心，還造謠抹黑，為了食安、下一代、公平正義，讓賴清德倒台。

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉說，為了食安、健康站上街頭，屏東來了300多人，台灣現在不是只有毒油，還有毒蘋果、毒馬鈴薯等，人民人心惶惶，民進黨下台，為了健康、未來，大家都要站出來。

國民黨立委牛煦庭說，周末傍晚多麼美好，但舞台後面有個神隱跋扈的總統，逼人民走上街頭，台灣不是沒有發生過食安風暴，政府面對問題是查明真相、預防下架、道歉負責，可是民進黨政府給大家真相了嗎？這麼多人受害沒有真相，有人道歉嗎，有人負責嗎？今天站出來只是開始，反毒油護食安，不讓他們倒台，絕不放棄。

國民黨立委徐巧芯說，毒油是致癌物，很毒，有時候讓人感到更難過的是歹毒人心。曾經創造「萊爾校長」的韋淳祐為了今天凱道活動，做了宣傳短片，要讓大家知道致癌油問題，結果被刑事局查水表，一再詢問可不可以把影片下架，整個過程沒有說是誰提報的，小編要被查水表， 發起這起活動的台北市長蔣萬安跟台北市議員要被恐嚇，絕食年輕人要被嘲諷，只有站出來怒吼才會聽到心聲。

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩說，毒油風暴發生至今，民進黨只發三張牌，第一張是「蓋牌」，民進黨政府不顧人民死活；第二張牌把所有責任推給基層公務員，拿來當擋箭牌；第三張是抹黑牌，政府只會栽贓抹黑。

傅崐萁說，賴清德、卓榮泰和所有政府官員不負責 ，衛福部長石崇良日前承認，油品全國檢驗合格率不到6成，民進黨政府全部蓋牌，吃了5年來路不明的油，政府把台灣2300萬人當作白老鼠。勇敢的台灣人要卓榮泰下台，現場有超過100萬人，代表台灣鄉親，賴清德道歉，國民黨一定跟大家站在一起。