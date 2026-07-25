中聯毒油延燒…陳時中今點名台中忽略地緣性 盧秀燕嗆中央荒腔走板

毒油案延燒，行政院政務委員陳時中今接受電視台專訪指出，台中市政府忽略了本身的地緣性風險，中聯在那邊，且市占率大概4成，應該要提高警覺，不能只靠中央的專案檢查。對此，台中市長盧秀燕晚間參加凱道反毒台集會受訪反嗆，中央荒腔走板，所以不能跟著中央走。

盧秀燕表示，陳政委講得好，中央荒腔走板「所以我們不能跟中央走」中央20%以下不用下架，所以台中市政府沒有跟著錯誤的政策走，「我們是全下架」。中央要讓有問題的油重新上架，「我們也不認同」所以這次中央的決策荒腔走板，台中市政府有先見之明，走對的路，不會跟中央胡作非為。

針對這次凱道集會，盧秀燕說，這是台灣人民民意的展現，大家對於政府，讓有問題的油重新上架，那強迫人民面對這樣有毒的油，人民發出了怒吼，所以這次的上街頭的民眾比以前多很多。

她說，這代表的台灣民眾的憤怒，因為大家覺得政府在迫害人民，政府不重視食安。賴清德總統，要面對台灣人民的憤怒、要負責任，為什麼讓這樣有問題的油重新上架？「你們在包庇誰？誰是門神？」