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凱道「反毒油」喊破8萬人 民眾嗆：油排第三位、卓榮泰要下台負責

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
張先生受訪怒嗆卓榮泰、賴清德下台。記者翁至成／攝影
張先生受訪怒嗆卓榮泰、賴清德下台。記者翁至成／攝影

致癌油風暴持續延燒，引發全民對食安的強烈恐慌，國民黨今在凱達格蘭大道發起「我是人，我反毒台」集會，稍早晚上6點35分現場喊破8萬人。民眾張先生受訪情緒激動說，柴米油鹽醬醋茶，「油」排在第三、每天都要食用，如今食安問題延燒，食安法本是中央政府權責，行政院長卓榮泰卻把責任推給地方政府，要求下台負責。

張先生表示，今天凱道看到所有台灣人民，為了反毒油願意站出來，這是非常不容易的事，一定要支持，為了反毒油，一定要讓行政院長下台。

他說，卓榮泰還沒有負到責任，他把責任推給地方，而食安法本就是中央政府權責，他是主管機關，質疑為什麼他不下台？已經20多天了。

他說，百姓吃了那麼多的毒油，很多人都已經得了癌症了，都是因為油的關係。柴米油鹽醬醋茶，油是第三位，是大家每天必須食用的，結果政府不管，讓地方政府承擔，疾呼「卓榮泰應該下台、賴清德應該道歉」，呼籲2300萬同胞站出來，在未來的選舉中用選票讓無能的民進黨下台。

不只北部民眾，遠從新竹獨自北上的徐小姐也受訪說，家中有91歲的老母親，看到毒油危害人民健康感到無比痛心。

徐小姐表示，雖然明白這場活動未必能立刻讓總統賴清德道歉，但仍決定比照當年抗議萊豬進口的決心「抗議到底」。

國民黨今在凱達格蘭大道發起「我是人，我反毒台」大型集會活動。記者翁至成／攝影
國民黨今在凱達格蘭大道發起「我是人，我反毒台」大型集會活動。記者翁至成／攝影

國民黨今在凱達格蘭大道發起「我是人，我反毒台」大型集會活動。記者翁至成／攝影
國民黨今在凱達格蘭大道發起「我是人，我反毒台」大型集會活動。記者翁至成／攝影

國民黨今在凱達格蘭大道發起「我是人，我反毒台」大型集會活動。記者翁至成／攝影
國民黨今在凱達格蘭大道發起「我是人，我反毒台」大型集會活動。記者翁至成／攝影

國民黨今在凱達格蘭大道發起「我是人，我反毒台」大型集會活動。記者翁至成／攝影
國民黨今在凱達格蘭大道發起「我是人，我反毒台」大型集會活動。記者翁至成／攝影

凱道 卓榮泰 食安 賴清德 民進黨

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