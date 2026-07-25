凱道集會前黃國昌率民眾黨赴政院前叫陣 喊話卓榮泰做不好就下台

國民黨今晚在凱達格蘭大道發起「我是人，我反毒台」集會活動，民眾黨下午先在行政院前集結，民眾黨主席黃國昌率眾高呼「做不好就下台」的口號，要求行政院長卓榮泰下台、賴清德總統道歉。

由於民眾黨創黨主席柯文哲並未現身，且表示並未提前收到活動的通知。黃國昌說，柯文哲不是突然有行程，他的行程是早就排好了。但今天發生這麼嚴重的事情，柯文哲和所有人台灣人心聲一樣，充滿無奈和憤怒，他強調，今天上凱道是人民主場、人民怒吼，是人民共同的心聲，相信柯文哲也有共同的憤怒。

黃國昌頭綁「下架爛政府」的白色布條，率領民進黨立委、黨公職及參選人頂著烈日，喊出「做不好就換掉，人民不吃毒油」，也要求政府公布所有致癌油品流向，在原因釐清前，全面下架相關產品，若政府敢上架，就要讓人民下架這個爛政府。

黃國昌並要求打破黑箱、公開透明，公開事件發生後所有會議紀錄及決策官員；他指出，高雄市長陳其邁曾質疑到底是誰決定20%公布與否的標準？又是誰在7月3日決定致癌油不用全部公布、不用下架？

他強調，12年前劣質油事件時，民進黨要求3天公布真相，如今拿到了權力後，卻看見賴清德和毒油董事長嘻嘻哈哈、幫民進黨候選人造勢，他要求閣揆卓榮泰說清楚，到底是誰決定不用下架、不用公布品項？要求公開所有會議紀錄、發言內容，追究責任不能打假球。

黃國昌同時要求民進黨政府，應該比照2014年面對食安事件時的標準，要求卓榮泰下台、賴清德向全民道歉。

民眾黨在行政院前發放300分免費雞排給參加群眾，黃國昌說，毒油風暴，無辜的攤商也受害，民進黨以前很愛蹭、愛發雞排，如今卻只會卸責，但無能的是政府，雞排卻是無罪的。