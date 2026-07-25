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「大人就要保護孩子」反毒油上凱道 受害家長哽咽：政府不也有這樣的責任？

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
毒油問題受害學校家長盧欣業。圖／取自UDN直播
毒油問題受害學校家長盧欣業。圖／取自UDN直播

致癌油風暴延燒，國民黨今天傍晚在凱道發起「我是人，我反毒台」集會，號召人民上街頭對民進黨政府發出怒吼。受害學校家長盧欣業上台致詞時多次哽咽，他指出，家長不在乎哪裡出了問題，在乎的是什麼原因讓孩子的身體受到影響；保護孩子是大人的責任，也是政府的責任。

盧欣業指出，身為家長，他每天都和所有父母一樣，親手將孩子送進校園，卻無法掌握孩子在學校究竟吃了什麼。很不幸的是，這一次有問題油品流入校園，他的孩子就讀的學校也是受害學校。孩子從2歲到12歲都在學校，大家試想一下，同樣是有問題的油品，被12歲、15歲、18歲的孩子吃到，跟被2歲的幼兒吃到，相信影響一定不一樣，想到這裡，他就非常難過。

盧欣業指出，目前台北市已有125所學校受到影響，其中包含非常多幼兒園，受影響的人數約10.5萬名師生，這個數字還不是最終數字，只是到目前為止的統計。但是，每一個數字背後都代表一個人，都代表最親愛的孩子，代表著熱愛的家庭。

盧欣業表示，感謝各地縣市政府，在事情發生之後很認真地做把關、稽查跟處理。但是回頭詢問政府，民眾食品安全到底有沒有正確的機制？中央政府有編制管理，有食藥署作為主管機關，也有相關的監管機制，那到底有沒有讓這些機制正確地運作？

盧欣業說，家長其實並不在乎是哪裡出了問題，更在乎的是，到底是什麼原因，孩子的身體會受到什麼影響？能否讓家長知道，而不是每次都等出事後才處理，能不能做到出事前就預防？如果能夠事前預防，家長就不用每天這麼擔心，孩子在學校吃得安不安全，回家在餐桌上吃得安不安全。「身為大人，我們就是要保護孩子，這不就是我們的責任嗎？政府不也是有這樣的責任嗎？」

盧欣業表示，希望把所有父母的心聲傳達給中央政府，讓政府能夠重視這件事情，不要總是在意外發生之後，才急著下架、追查，那些都換不回孩子的健康。孩子的健康，才是家長最關心的；也希望透過這一系列事件，能夠讓政府更加重視食品安全。

健康 校園 國民黨 致癌沙拉油 民進黨 凱道

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