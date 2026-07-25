民眾上街「反毒台」 食藥署：持續強化管理、避免類似事件再發生

國民黨今天號召民眾至凱達格蘭大道遊行，表達「反毒台」訴求，行政院長卓榮泰在南投出席行程時，僅回應修法後將理性討論。衛福部食藥署傍晚指出，該署最重要工作，是持續做好中聯案各項處置，維護國人食品安全，並在後續秉持科學證據、依法行政及資訊公開透明原則，適時向社會說明案件處理進度及調查結果。

食藥署指出，該署目前最重要工作是持續做好本案各項處置，維護國人食品安全，食藥署已完成涉案油品流向追查、預防性下架、逐批檢驗，並依專家風險評估結果辦理產品重新上架；同時已啟動第三方獨立調查，依法查處違規業者，並針對事件顯現的管理問題檢討制度、研議修法及精進管理措施。

食藥署表示，後續將持續秉持科學證據、依法行政及資訊公開透明原則，適時向社會說明案件處理進度及調查結果，並持續強化食品安全管理制度，防止類似事件再次發生，保障國人食品安全。

另，衛福部疾管署署長羅一鈞指出，新冠疫情仍在上升階段，長者疫苗接種率雖逾2成，但「聚會難免有疫情傳播」，呼籲出現發燒、咳嗽或其他呼吸道症狀民眾，應避免前往聚會，或配戴口罩參加。