快訊

攜爆裂物硬闖新北議長服務處 嫌犯供稱不是針對議長

直播／「我是人 我反毒台」登場！藍白要角揪5萬人 凱道怒吼護食安

紅霞外圍環流發威！台東知本道路成河、祖孫受困溪谷 綠島再現水龍捲

聽新聞
0:00 / 0:00

反毒油上凱道 台中逾百輛遊覽車北上響應

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中包括國民黨立委楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔等民代及民眾今響應上凱道反毒油，集結西屯搭遊覽車北上。記者趙容萱／攝影
台中包括國民黨立委楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔等民代及民眾今響應上凱道反毒油，集結西屯搭遊覽車北上。記者趙容萱／攝影

台北市長蔣萬安號召民眾今天上凱道反毒油，台中市包括國民黨立委楊瓊瓔黃健豪廖偉翔等民代今天下午集結發聲，很多民眾自發性參與，並且早早打電話到服務處報名響應。根據在場民代估算，台中有逾百輛遊覽車北上響應。

楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔、國民黨台中市議員黃馨慧、楊大鋐、沈佑蓮、劉士州，台中市議員參選人許育璿、吳宗學等人，以及大批的民眾今天下午2時30分集結中央公園停車場，拉起「反癌油、反門神、護食安，台中隊參戰」的白布條，現場停停放10輛遊覽車。

黃健豪表示，毒油事件一爆發，中央政府第一時間就應該立即的查廠、要求下架以及偵辦，但結果看到是中央政府荒腔走板的反應，下架標準一變再變，查案一拖再拖，至今未查明原因，行政院卻又允許問題食用油上架，所以今天大家一起上凱道怒吼，讓民進黨政府看到民眾對食安的重視，民眾對政府的不滿。

楊瓊瓔指出，真相不能掩蓋，責任也不能切割，食安更不容許再妥協。毒油案讓人民非常不安，擔心自己吃下了多少的毒油？食安沒有藍綠的問題，食安只有良心，食安絕對不能再妥協，歡迎民眾加入凱道，用實際的行動告訴政府，讓傲慢的政府學會對人民的謙卑。

廖偉翔說，毒油亂竄，民眾人心惶惶，我們看到中央的無能、傲慢，只會甩鍋地方，如果中央不會執政，就下台。總統府秘書長潘孟安被追問毒油案揮手撥開記者麥克風引發「肘擊」事件，民進黨發言人吳崢曾說「毒油是我逼你吃的嗎？」種種行徑已達人神共憤，很多台中鄉親自發響應參加凱道，打電話到民代服務處詢問有沒有車可搭，民眾都非常的憤怒，想要上凱道發出怒吼。

台中包括國民黨立委楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔等民代及民眾今響應上凱道反毒油，集結西屯搭遊覽車北上。記者趙容萱／攝影
台中包括國民黨立委楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔等民代及民眾今響應上凱道反毒油，集結西屯搭遊覽車北上。記者趙容萱／攝影

凱道 台中 遊覽車 蔣萬安 楊瓊瓔 黃健豪 國民黨 廖偉翔

延伸閱讀

食安怒吼…周六上凱道 藍籲人民站出來

號召明護食安上凱道 蔣萬安嗆：恢復上架油品送賴總統官邸照三餐吃

藍營上凱道反毒油集會 張斯綱下午5點免費發300份雞排

不上街頭 政府哪能有感

相關新聞

「我是人 我反毒台」17時登場 藍白要角揪5萬人凱道怒吼

致癌油風暴延燒，國民黨今天傍晚在凱道發起「我是人，我反毒台」集會，號召人民上街頭對民進黨政府發出怒吼。不少藍營要角晚間將齊聚凱道，目前已確定至少有12位縣市首長將親自到場。立法院長韓國瑜中午也在臉書發文「今晚見！」號召支持者一起上凱道。

反毒油上凱道 台中逾百輛遊覽車北上響應

台北市長蔣萬安號召民眾今天上凱道反毒油，台中市包括國民黨立委楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔等民代今天下午集結發聲，很多民眾自發性參與，並且早早打電話到服務處報名響應。根據在場民代估算，台中有逾百輛遊覽車北上響應。

反毒油遊行今晚凱道集結 卓榮泰南投一句話「冷處理」

國民黨今天傍晚號召支持群眾走上凱達格蘭大道，舉行「我是人、我反毒油」集會，抗議中聯油脂致癌油事件引發的食安風暴。行政院長卓榮泰今天在南投僅回應「已經在修法了，修法之後就會理性討論。」

藍營上凱道反毒油集會 張斯綱下午5點免費發300份雞排

致癌油食安風暴持續延燒，國民黨今天在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會。藍營北市議員張斯綱更因衛福部次長林靜儀稱不鼓勵吃雞排，今天下午5點將在凱道免費發送300片來自社子的好吃雞排，讓大家雞排自由。

「預感」黑衣人將槍殺蔣萬安、林杏兒　一通來電…725大會警加強維安

台北市長蔣萬安號召全民今天上凱達格蘭大道反毒台，藍營北市議員林杏兒，上午在臉書發文，服務處昨天傍晚接到不明恐嚇訊息，聲稱「預感」今晚「725 我是人，我反毒台」的大會現場，有黑衣人當眾槍殺她與蔣萬安；台北市警方初步了解，致電民眾聲稱預感態度不明，林杏兒服務處也尚未報案，因此轄區北投警分局，將在今天下午到服務處拜訪了解狀況，並加強維安。

凱道絕食目標154小時 絕食者：塞滿凱道民進黨政府就不能裝作沒聽到

台北市長蔣萬安號召全民今上凱道反毒油，國民黨北市、新北及基隆議員楊植斗、張家馨等4人絕食抗議迄今超過146小時，持續到晚上8時集會結束共154小時。目前絕食者身體虛弱、嚴重脫水。張家馨下午說，今天塞滿凱道的人站出來，民進黨政府就不能裝作沒聽到。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。