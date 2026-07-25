反毒油上凱道 台中逾百輛遊覽車北上響應

台北市長蔣萬安號召民眾今天上凱道反毒油，台中市包括國民黨立委楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔等民代今天下午集結發聲，很多民眾自發性參與，並且早早打電話到服務處報名響應。根據在場民代估算，台中有逾百輛遊覽車北上響應。

楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔、國民黨台中市議員黃馨慧、楊大鋐、沈佑蓮、劉士州，台中市議員參選人許育璿、吳宗學等人，以及大批的民眾今天下午2時30分集結中央公園停車場，拉起「反癌油、反門神、護食安，台中隊參戰」的白布條，現場停停放10輛遊覽車。

黃健豪表示，毒油事件一爆發，中央政府第一時間就應該立即的查廠、要求下架以及偵辦，但結果看到是中央政府荒腔走板的反應，下架標準一變再變，查案一拖再拖，至今未查明原因，行政院卻又允許問題食用油上架，所以今天大家一起上凱道怒吼，讓民進黨政府看到民眾對食安的重視，民眾對政府的不滿。

楊瓊瓔指出，真相不能掩蓋，責任也不能切割，食安更不容許再妥協。毒油案讓人民非常不安，擔心自己吃下了多少的毒油？食安沒有藍綠的問題，食安只有良心，食安絕對不能再妥協，歡迎民眾加入凱道，用實際的行動告訴政府，讓傲慢的政府學會對人民的謙卑。

廖偉翔說，毒油亂竄，民眾人心惶惶，我們看到中央的無能、傲慢，只會甩鍋地方，如果中央不會執政，就下台。總統府秘書長潘孟安被追問毒油案揮手撥開記者麥克風引發「肘擊」事件，民進黨發言人吳崢曾說「毒油是我逼你吃的嗎？」種種行徑已達人神共憤，很多台中鄉親自發響應參加凱道，打電話到民代服務處詢問有沒有車可搭，民眾都非常的憤怒，想要上凱道發出怒吼。