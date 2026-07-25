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反毒油遊行今晚凱道集結 卓榮泰南投一句話「冷處理」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
卓榮泰今天在南投被問凱道反毒油集會時表示，「已經在修法了，修法之後就會理性討論」。記者江良誠／攝影
卓榮泰今天在南投被問凱道反毒油集會時表示，「已經在修法了，修法之後就會理性討論」。記者江良誠／攝影

國民黨今天傍晚號召支持群眾走上凱達格蘭大道，舉行「我是人、我反毒油」集會，抗議中聯油脂致癌油事件引發的食安風暴。行政院長卓榮泰今天在南投僅回應「已經在修法了，修法之後就會理性討論。」

卓榮泰今天下午前往南投，從集集搭乘6月25日全線復駛的台鐵集集支線列車前往車埕站，參觀車埕鐵道觀光小學堂火車模型展，隨後視察台電明潭發電廠。

面對媒體詢問國民黨號召群眾今晚登上凱道反毒油，卓榮泰未多做說明，僅簡短回應「已經在修法了，修法之後就會理性討論」。

中聯油脂油品被驗出苯駢芘超標後，引發全台食安風暴，中央主管機關後續公布部分油品經重新檢驗符合標準，並准予重新上架，但相關處置仍引發外界質疑。國民黨則持續批評政府食安把關及後續處置，並號召支持者走上凱道表達「反毒油」訴求。

集會也讓中聯油脂事件從食品安全爭議進一步升高為朝野攻防焦點。卓榮泰以「修法後理性討論」回應，未具體說明修法內容及時程，將反毒油食安訴求，導向修法及制度面處理

卓榮泰今天在南投被問凱道反毒油集會時表示，「已經在修法了，修法之後就會理性討論」。記者江良誠／攝影
卓榮泰今天在南投被問凱道反毒油集會時表示，「已經在修法了，修法之後就會理性討論」。記者江良誠／攝影

卓榮泰今天在南投被問凱道反毒油集會時表示，「已經在修法了，修法之後就會理性討論」。記者江良誠／攝影
卓榮泰今天在南投被問凱道反毒油集會時表示，「已經在修法了，修法之後就會理性討論」。記者江良誠／攝影

南投 凱道 卓榮泰 中聯 致癌沙拉油

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