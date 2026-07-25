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藍營上凱道反毒油集會 張斯綱下午5點免費發300份雞排

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
致癌油風波延燒，衛福部次長林靜儀稱不鼓勵吃雞排，國民黨北市議員張斯綱今天下午5點將在凱道免費發送300片雞排，讓大家雞排自由。圖／取自張斯綱臉書
致癌油風波延燒，衛福部次長林靜儀稱不鼓勵吃雞排，國民黨北市議員張斯綱今天下午5點將在凱道免費發送300片雞排，讓大家雞排自由。圖／取自張斯綱臉書

致癌油食安風暴持續延燒，國民黨今天在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會。藍營北市議員張斯綱更因衛福部次長林靜儀稱不鼓勵吃雞排，今天下午5點將在凱道免費發送300片來自社子的好吃雞排，讓大家雞排自由。

張斯綱今在臉書指出，今天全民上凱道，拒絕毒食。毒油吃下肚，真相還沒說清楚；人民等道歉，等到的卻是傲慢、卸責、推諉。食安不是藍綠問題，而是健康問題；政府不肯面對，就是逼人民上街頭，要政府給真相。他呼籲下午5點凱達格蘭大道集合，大家站出來反毒油、護食安。

張斯綱說，下午5點「雞排無罪，毒油有罪！」免費雞排發送行動，他將在在凱道、中山南路交叉口—台北賓館側免費發送300份來自社子的好吃雞排。

張斯綱表示，林靜儀稱不鼓勵吃雞排，加上油品事件害雞排業者的生意受到很大影響，所以他決定免費發送，讓大家雞排自由。他在社子找到一家用安全油炸的雞排店，老闆得知他的用意，還打了大折扣，支持行動，也因業者最多炸300片雞排，現場300片發完就沒了。

凱道 張斯綱 藍營 雞排 林靜儀 衛福部 國民黨

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