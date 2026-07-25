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藍號召凱道集會 陳時中：須考慮政治動作太多是否適合

中央社／ 台北25日電
行政院政務委員陳時中。圖／聯合報系資料照 林伯東
行政院政務委員陳時中。圖／聯合報系資料照 林伯東

國民黨號召今天「上凱道反毒油」，行政院政務委員陳時中表示，遊行抗議是民意表達的一環，但要考慮社會成本與效益，目前食安法修正在往前走且也聆聽了六都首長建議，在野黨必須考慮政治動作太多是否適合。

中聯油脂案未歇，在野黨近日接連批評中央蓋牌、甩鍋，國民黨今天也將在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會，訴求總統道歉、院長下台。

陳時中今天接受民視新聞專訪時強調，業者沒有及時通報，蓋牌的是業者，中央在6月30日得知訊息後，一週內就要求中聯停止製造、禁止販售，接著陸續宣布受影響油品下架，也公布下游廠商，並在7月7日裁罰中聯油脂新台幣1億6520萬，這段過程中央、地方都非常辛苦，被批評蓋牌毫無道理。

對於中央甩鍋給地方的質疑，他則強調，依據食安法第41條，為了確保食安，直轄市主管機關得執行現場查核及抽樣檢驗，中央沒有甩鍋給地方，這些是地方本於權責就要做的，中央主管機關依法是在必要時才跳出來協助。

衛福部長石崇良日前曾說，台中市政府過去8年曾有1次在2024年配合食藥署檢驗中聯，相較台南、高雄，檢驗次數明顯偏低。陳時中指出，確實台中忽略了地區風險，因為中聯油脂市占率約4成，地方政府在轄內有這種大型製造商，應該要本於權責、因地制宜，透過分類、分級進行嚴格管制且提高警覺，不能僅靠中央的專案檢查。

近日苦茶油也爆出苯駢芘超標，陳時中說，此案業者自主檢驗即時通報、新北市政府立即調整製造販售、中央協助抽樣檢驗，因此很快控制住風波，這做法值得其他單位及直轄市做參考。

至於國民黨下午將到凱道集會，陳時中表示，遊行抗議是民意表達的一環，但要考慮社會成本與效益，以及是否可以在體制內解決等情況，目前食安法修正在往前走，且也聆聽了六都首長建議，在野黨必須考慮政治動作太多是否適合。

陳時中21日主持食安法修法審查會議，行政院會則於23日通過食安法修法，草案送立法院審議。陳時中回顧21日的食安法審查時表示，當時為了讓修法更完善因此邀約6都首長、代表共同參與，最終修法與行政措施調整也都納入6都建議，包含台北市長蔣萬安建議符合一定類別及規模者的食品安全監測計畫應報經中央主管機關核定，以及台中市長盧秀燕主張處罰應加重且及時等。

陳時中強調，行政團隊秉持最大誠意邀6都表達修法意見，就是希望用制度解決問題，後續也將積極與在野黨溝通食安法修法。

陳時中 中聯油脂 致癌沙拉油 凱道

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