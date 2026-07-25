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凱道絕食目標154小時 絕食者：塞滿凱道民進黨政府就不能裝作沒聽到

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
張家馨下午說，今天塞滿凱道的人站出來，民進黨政府就不能裝作沒聽到。圖／取自張家馨臉書
張家馨下午說，今天塞滿凱道的人站出來，民進黨政府就不能裝作沒聽到。圖／取自張家馨臉書

台北市長蔣萬安號召全民今上凱道反毒油，國民黨北市、新北及基隆議員楊植斗、張家馨等4人絕食抗議迄今超過146小時，持續到晚上8時集會結束共154小時。目前絕食者身體虛弱、嚴重脫水。張家馨下午說，今天塞滿凱道的人站出來，民進黨政府就不能裝作沒聽到。

國民黨北市議員楊植斗丶議員參選人賴苡任，以及新北市汐止金山萬里區議員參選人何元楷、基隆市議員參選人張家馨響應今日上凱道，7月19日上午10時開始絕食，至今日中午12時已達146小時，目前持續絕食中。

今天醫療團隊持續監控他們的健康狀況，血糖尚在安全範圍，整體虛弱、嚴重脫水跟中暑。

張家馨在絕食滿144個小時時在臉書貼文說，他和楊植斗、賴苡任、何元楷四個兄弟，還是會繼續守在凱道，直到活動圓滿落幕。144小時是一個態度，但顯然民進黨政府看不見、聽不到，只會動用青鳥抹黑攻擊。

張家馨表示，就是今天，請你務必站出來。四個人絕食，聲音太小；塞滿凱道的人站出來，民進黨政府就不能裝作沒聽到，讓不關心人民健康的民進黨政府，看見他們的怒火，這不是為了他們自己，是為了每一個你愛的人，大家凱道見，他會在那裡，直到最後一刻。

凱道 民進黨 蔣萬安 2026九合一選舉 致癌沙拉油 楊植斗 台北市選舉

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