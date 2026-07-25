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不滿中央解封19批疑慮油 豐原里長率眾突襲卓榮泰陳情遭阻

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市豐原在地里長、市議員參選人連佳振今日率領多名地方民眾前往石岡壩，向行政院長卓榮泰陳抗，喊話中央應暫緩19批次油品上架。記者黃仲裕／攝影
台中市豐原在地里長、市議員參選人連佳振今日率領多名地方民眾前往石岡壩，向行政院長卓榮泰陳抗，喊話中央應暫緩19批次油品上架。記者黃仲裕／攝影

針對衛生福利部日前宣布原預防性下架的19批相關食用油品可重新上架，引發基層強烈不滿；台中市豐原在地里長、市議員參選人連佳振今日率領多名地方民眾前往石岡壩，向視察安甲聯通管通水的行政院長卓榮泰陳情抗議，喊話中央應以全民健康為最高原則，暫緩19批次油品上架，並公開完整的檢驗資訊與產品流向。

連佳振表示，來到現場原本是想表達在地百姓的心聲，但過程中卻被維安人員擋在豐勢路會場外，不得其門而入下，只能向外界表達食安攸關孩童與家庭健康，在汙染原因、責任歸屬、產品流向及風險評估尚未完整公開前，要求中央暫緩上架、公開資訊，不宜急於放行。

連佳振強調，食品安全攸關每一個家庭，尤其食用油廣泛使用於家庭料理、餐飲業及校園營養午餐，一旦把關出現漏洞，影響的將是廣大消費者與正值成長階段的兒童與青少年。

連佳振強調，身為長期深耕基層的地方代表，「孩子是國家未來的主人翁，校園飲食安全更不能有任何僥倖與模糊空間！」連佳振呼籲中央應立即針對該19批油品，公開說明檢驗項目、判定標準、風險評估及准予上架的完整依據，並徹底清查產品流向，確認是否曾進入學校、幼兒園、團膳業者及社福機構。

台中市豐原在地里長、市議員參選人連佳振今日率領多名地方民眾前往石岡壩，向行政院長卓榮泰陳抗，喊話中央應暫緩19批次油品上架。記者黃仲裕／攝影
台中市豐原在地里長、市議員參選人連佳振今日率領多名地方民眾前往石岡壩，向行政院長卓榮泰陳抗，喊話中央應暫緩19批次油品上架。記者黃仲裕／攝影

台中市豐原在地里長、市議員參選人連佳振今日率領多名地方民眾前往石岡壩，向行政院長卓榮泰陳抗，喊話中央應暫緩19批次油品上架。記者黃仲裕／攝影
台中市豐原在地里長、市議員參選人連佳振今日率領多名地方民眾前往石岡壩，向行政院長卓榮泰陳抗，喊話中央應暫緩19批次油品上架。記者黃仲裕／攝影

豐原 卓榮泰 致癌沙拉油 食安

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