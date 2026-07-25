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毒油害台！藍營：凱道今上看5萬人 光北市就要坐100輛遊覽車
中聯毒油食安風暴持續延燒，國民黨發起今天傍晚上凱道進行「我是人，我反毒台」集會遊行，藍營指出，因天氣晴朗，又是民生議題，北市100輛遊覽車已滿，還有許多會自行前往，預估將有1.5萬人到場力挺，加上外縣市，現場5萬人不是問題。
藍營議員指出，食安議題民眾都非常有感，鼓勵大家出席725上凱道，整體動員狀況非常好，北市100輛遊覽車已滿，還有許多會自行前往，預估將有1.5萬人到場力挺，加上外縣市，現場5萬人不是問題。
藍營指出，這次北市上從黨部、區黨部，下至各社團都動起來，但過程中基層非常辛苦，一方面北市希望民眾能自然到場，但因決定上凱道時間較倉促，最後仍動員遊覽車，加上今天剛好碰上大稻埕夏日節開幕，晚間將施放煙火，遊覽車無法停放水門，一度讓車輛調度有點卡，後來情況好轉，也有多餘的車輛可以支援新北市。
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