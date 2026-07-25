快訊

星巴克爽喝到8月！這5款「星沁爽」大杯單一優惠價99元

「包包疑攜帶爆裂物」闖新北市議長服務處！男子當場被捕

蔣萬安喊725上凱道反毒油 王金平：另有行程不會去

聽新聞
0:00 / 0:00

凱道絕食超過144小時 藍營4人愈來愈虛弱

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安號召全民今上凱道反毒油，藍營北市議員楊植斗等4人絕食抗議迄今超過144小時，將持續到晚上8時集會結束共154小時。圖／陳冠安提供
台北市長蔣萬安號召全民今上凱道反毒油，藍營北市議員楊植斗等4人絕食抗議迄今超過144小時，將持續到晚上8時集會結束共154小時。圖／陳冠安提供

台北市長蔣萬安號召全民今上凱道反毒油，國民黨北市議員楊植斗等4人絕食抗議迄今超過144小時，持續到晚上8時集會結束共154小時。絕食團隊發言人陳冠安今表示，目前絕食者身體虛弱、嚴重脫水跟中暑，晚間將視狀況安排他人攙扶或坐輪椅上台。

國民黨北市議員楊植斗丶議員參選人賴苡任，以及新北市汐止金山萬里區議員參選人何元楷、基隆市議員參選人張家馨響應今日上凱道，7月19日上午10時開始絕食，至今日上午10時已達144小時，目前持續絕食中。

 4人身體和精神狀態一如不如一日，陳冠安表示，今天醫療團隊持續監控他們的健康狀況，血糖尚在安全範圍，整體虛弱、嚴重脫水跟中暑。

陳冠安說，正常高血壓和低血壓的脈差至少30、甚至50以上，但楊植斗等人的兩者數值接近，脈差僅20左右，使得他們大量喝水，水分仍難以進入血液，每1000毫升只有100毫升會進入血液裡，這是脫水的症狀。另外，他們中暑，導致水分大量流失，身體愈來愈虛弱，加上連日沒進食，4人身體沒熱量會畏寒，才會蓋棉被保暖。

陳冠安表示，國民黨主席鄭麗文昨天有邀請4人今日上台，屆時將視各別身體狀況，安排他人攙扶或坐輪椅上台。他們將持續絕食到今晚8時集會結束，總共154小時。

凱道 藍營 楊植斗 致癌沙拉油 反毒油 蔣萬安

延伸閱讀

藍青年凱道絕食被酸168斷食 羅智強嗆：林義雄教會絕食有人質疑造假？

食安怒吼…周六上凱道 藍籲人民站出來

藍營725上凱道反毒台 北市警公布交管圖、動員270名警力維安

國民黨25日凱道集會 北市警配置270名警力

相關新聞

毒油害台！藍營：凱道今上看5萬人 光北市就要坐100輛遊覽車

中聯毒油食安風暴持續延燒，國民黨發起今天傍晚上凱道進行「我是人，我反毒台」集會遊行，藍營指出，因天氣晴朗，又是民生議題，北市100輛遊覽車已滿，還有許多會自行前往，預估將有1.5萬人到場力挺，加上外縣市，現場5萬人不是問題。

韓國瑜射穿雲箭 號召民眾凱道反毒油「晚上見」

國民黨今天在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會，立法院長韓國瑜稍早在社群媒體貼號召民眾表示，「晚上見」。

凱道絕食超過144小時 藍營4人愈來愈虛弱

台北市長蔣萬安號召全民今上凱道反毒油，國民黨北市議員楊植斗等4人絕食抗議迄今超過144小時，持續到晚上8時集會結束共154小時。絕食團隊發言人陳冠安今表示，目前絕食者身體虛弱、嚴重脫水跟中暑，晚間將視狀況安排他人攙扶或坐輪椅上台。

蔣萬安號召上凱道反毒油 藍議員接恐嚇電話「當眾槍擊2人」

台北市長蔣萬安號召全民今上凱達格蘭大道反毒台，藍營北市議員林杏兒今表示，服務處昨天傍晚接到恐嚇來電，對方稱預感今會有黑衣人拿槍射殺她和蔣萬安，她第一時間聯繫北市警局長林炎田，也強調絕不向暴力低頭，「暴力擋不住人民追求食安的正義」。

酸上凱道「假遊行、真止血」 林俊憲提3看點：印證是藍白合造勢場

中聯毒油案延燒，台北市長蔣萬安號召人民今上凱道抗議中央。民進黨立委林俊憲表示，為挽救國民黨近期節節敗退聲勢，這場以食安之名的假遊行就要開始了。他也提出3點值得關注，強調表定壓軸致詞的是國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌，再度印證這是藍白合的造勢場，根本與食安無關。

致癌油風暴！3波大搜索緊咬供應鏈 中檢「4人核心小組」背景曝光

中聯致癌油風暴延燒近1個月，全台陷食安危機，國民黨今上凱道「反毒台」大遊行，台中地檢署密集發動3波大搜索，將中聯總經理余凌冲聲押獲准，今再聲押泰山前、現任總座，中檢幕後「4人核心小組」緊咬毒油龐大供應鏈，釐清犯罪事實，要守住民眾餐桌安全的最後一道防線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。